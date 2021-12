Michael Bublé, el esposo de Luisana Lopilato... ¿Le tiró onda a Griselda Siciliani?

Griselda Siciliani en Los Mammones.jpg Griselda Siciliani recordó la noche que creyó que Michael Bublé le tiraba onda delante de su por entonces pareja, Adrián Suar. La realidad es que detrás suyo estaba Luisana Lopilato.

Fue en ese momento cuando Siciliani, entre carcajadas, explicó "Sí, pero en verdad estaba Luisana Lopilato atrás mío. Creo que se conocieron en ese recital". Y siguió "De verdad pensé 'hoy estoy on fire, algo está pasando conmigo hoy’ y no. En ese momento no significaban nada ellos dos para mí porque todavía no había pasado nada (entre ellos) y cuando después me enteré dije 'ahhh, tal vez no era yo'".

Así, repasando aquella confusa situación agregó que pensó "Esa noche lo viví como 'qué huevos que tiene el chabón'. O sea, yo estaba con mi novio y él estaba mirándome'", agregó Griselda Siciliani sobre aquel mal entendido donde en realidad nació el amor Michael Bublé y Luisana Lopilato. Luego de esa noche el cantante y la actriz se pondrían de novios, se casarían en 2011 y formarían la familia que vemos hoy con 3 hijos: Noah, Elías y Vida.