La firme determinación de Mauro Icardi y la China Suárez que devastaría a Benjamín Vicuña
El futuro de Mauro Icardi en Galatasaray podría redefinir su vida personal junto a la China Suárez y abrir nuevas tensiones con Benjamín Vicuña.
20 ene 2026, 11:55
Desde Turquía llegan novedades que podrían marcar un antes y un después en la vida deMauro Icardi. El Galatasaray estaría preparando un nuevo acuerdo para retener a su delantero estrella, con cláusulas que no solo impactarían en su carrera deportiva, sino también en su vida personal junto a la China Suárez. Según medios locales, la intención del club es asegurar su continuidad hasta 2028, un escenario que inevitablemente toca de cerca a Benjamín Vicuña.
Amancio y Magnolia, los hijos que la actriz comparte con Vicuña, viajaron en varias oportunidades a Turquía para visitar a su mamá, y esa dinámica provocó que el actor chileno pasara cincuenta días sin verlos, un hecho que reavivó las discusiones sobre cómo organizar la vida escolar y cotidiana de los chicos.
El contrato que circula en los pasillos del club, según reveló Fanatik, contempla dos temporadas aseguradas y una tercera opcional, lo que llevaría el vínculo hasta 2028 si se cumplen ciertas condiciones. La prensa turca también puso el foco en un aspecto clave: la reducción salarial. De acuerdo con Fanatik y Fotomaç, Icardi estaría dispuesto a aceptar una rebaja significativa en su sueldo fijo, que pasaría de unos 10 millones de euros anuales a cerca de 4,5 millones.
Si finalmente se firma bajo estos términos, Icardi tendría garantizado su futuro en el Galatasaray por los próximos años, y todo indica que la China Suárez seguiría acompañándolo en esta nueva etapa. En Estambul aseguran que el “sí” del delantero está prácticamente cerrado. El de Vicuña, en cambio, es una incógnita.
Qué tatuaje se hizo la China Suárez por Rusherking
La China Suárez y Rusherking compartieron una relación amorosa que se extendió durante un año, desde mayo de 2022 hasta abril de 2023. La ruptura fue confirmada públicamente en sus propias redes sociales, donde ambos decidieron comunicar la noticia con mensajes personales que oficializaban el final de la pareja.
"Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, expresaba con dolor por aquel entonces la actriz al confirmar el final del vínculo.
En una reciente emisión televisiva, Rusherking reveló por primera vez un detalle íntimo: el tatuaje que la China Suárez se realizó en su honor mientras estaban juntos. El momento ocurrió durante una charla relajada y sincera con Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Telefe), cuando la conductora recorría las estaciones de los concursantes y se detuvo a observar los tatuajes que el cantante lleva en su brazo.
"Tengo el nombre de mi mamá, un corazoncito, el nombre de un tema mío, mi signo", explicó el joven artista. Ante esa respuesta, Wanda quiso saber si alguna vez él se había tatuado por una mujer, a lo que Rusherking contestó que no.
La conductora insistió y fue más allá, preguntándole si alguien se había tatuado algo relacionado con él. En ese momento, el músico sorprendió al admitir: "Si, se tatuaron mi boca", aunque evitó dar detalles sobre la identidad de la persona o la ubicación del tatuaje. Wanda, intrigada, reaccionó con humor y dejó abierta la incógnita para los seguidores: "Voy a buscarlo en redes".