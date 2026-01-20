La firme determinación de Mauro Icardi y la China Suárez que devastaría a Benjamín Vicuña

china suarez e hijos

vicuña e hijos

Qué tatuaje se hizo la China Suárez por Rusherking

La China Suárez y Rusherking compartieron una relación amorosa que se extendió durante un año, desde mayo de 2022 hasta abril de 2023. La ruptura fue confirmada públicamente en sus propias redes sociales, donde ambos decidieron comunicar la noticia con mensajes personales que oficializaban el final de la pareja.

"Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, expresaba con dolor por aquel entonces la actriz al confirmar el final del vínculo.

En una reciente emisión televisiva, Rusherking reveló por primera vez un detalle íntimo: el tatuaje que la China Suárez se realizó en su honor mientras estaban juntos. El momento ocurrió durante una charla relajada y sincera con Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Telefe), cuando la conductora recorría las estaciones de los concursantes y se detuvo a observar los tatuajes que el cantante lleva en su brazo.

"Tengo el nombre de mi mamá, un corazoncito, el nombre de un tema mío, mi signo", explicó el joven artista. Ante esa respuesta, Wanda quiso saber si alguna vez él se había tatuado por una mujer, a lo que Rusherking contestó que no.

La conductora insistió y fue más allá, preguntándole si alguien se había tatuado algo relacionado con él. En ese momento, el músico sorprendió al admitir: "Si, se tatuaron mi boca", aunque evitó dar detalles sobre la identidad de la persona o la ubicación del tatuaje. Wanda, intrigada, reaccionó con humor y dejó abierta la incógnita para los seguidores: "Voy a buscarlo en redes".