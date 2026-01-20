El duro recuerdo de Fernanda Iglesias con Matías Martin que dejó a todos en shock: "Gorda..."

Iglesias recordó también un episodio particular con Matías: "Un día le voy a hacer una nota a Matías, se la pido y me la da como diciendo: 'Te la voy a dar para que veas que está todo bien con vos'. Hacemos una nota correctísima y cuando termina la nota, yo no le pregunto nada de su vida privada, fuera de grabador me dice: 'Bueno, y no me preguntaste con quién estoy de novio'".

La periodista explicó que en ese momento Martin ya estaba en pareja con Natalia Graciano y quería que se supiera. Pampito, filoso, acotó: "Claro, por eso te dio la nota, no por buena onda. Quería llamar la atención".

Pero la historia no terminó ahí. Iglesias siguió: "La nota no le gustó, no sé qué pasó, me siguió teniendo bronca y cuando yo empiezo a trabajar en televisión, él dice esta frase: 'Ahora que trabaja en televisión se va a tener que bancar que le digan, por ejemplo, gorda pedorra'".

Qué comentario desubicado hizo el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin sobre Chiche Gelblung

Luca Martin se convirtió en protagonista de una fuerte polémica luego de un comentario en vivo durante Bendita (El Nueve), donde entre risas se refirió al periodista y conductor Chiche Gelblung.

El disparador fue un informe que mostraba una accidentada transmisión de Chiche en Net TV, marcada por problemas técnicos y cruces inesperados. Al terminar el clip, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin tomó la palabra para opinar sobre lo visto en el estudio.

“No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande… gerontofobia”, comenzó diciendo el joven de 25 años antes de dar paso a su polémica reflexión.

“Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”, remarcó el panelista entre risas.

De inmediato, Edith Hermida intervino para marcar su postura y frenar el comentario: "No tengamos edadismo chicos, no está bueno. Aparte me parece que a pesar de todo él sigue manejando una editorial maravillosa, Chiche hace escuela en televisión".

Las palabras de Luca no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron la manera en que se refirió al histórico periodista, generando un intenso debate público.