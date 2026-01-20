Soledad Aquino descolocó a Moria Casán con un inesperado pedido al aire: “Un coreano”

Embed

Fue allí que Nazarena Di Serio, rápida de reflejos, acotó pícara: “Vamos a la fila juntas”, mientras le dio tiempo a Moria a reaccionar, quien respondió contundente: “Te puedo presentar, sí, pero decime qué target te gusta, qué edad y qué tipo de hombre”.

“Mirá, tu novio es un amor y lo conozco desde que tengo 15 años. San Isidro es un pueblo chico donde nos conocemos todos y todos estuvieron con todos. Quiero a alguien que no sea de acá, que sea de otro lado. Alguien del exterior”, explicó Aquino antes de disparar: "¡Quiero un coreano!".

“Quiero un coreano que mida 1,90, que sea actor y buen mozo. Eso quiero”, describió entonces la ex de Tinelli. Al tiempo que Moria acotó sagaz: “Y que tenga buen pasar, ¿no?”, a lo que Soledad volvió a responder a pura sinceridad y admitió: “Yo no tengo un peso, así que sí”.

“Un coreano que esté abultado de la cintura para abajo por la billetera”, disparó entonces picante la conductora de La mañana con Moria haciéndole la segunda a Soledad Aquino y dejando la inquietud abierta para la aparición de un posible candidato que cumpla con esos requisitos.

Soledad Aquino busca novio - captura La mañana con Moria

Cuál fue el duro mensaje de Soledad Aquino contra sus hijas Mica y Cande Tinelli que expuso una nueva interna familiar

Cuando todo indicaba que las aguas se habían aquietado puertas adentro en la familia de Marcelo Tinelli, luego de los episodios que tuvieron como protagonista a Juanita hace un par de meses, un nuevo posteo en redes sociales volvió a encender las alarmas. Esta vez fue Soledad Aquino quien quedó en el centro de la escena al compartir una imagen del pasado junto a Micaela y Candelaria, las hijas que tuvo con el histórico conductor, y dejar al descubierto una interna familiar tan sensible como dolorosa.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 100 mil seguidores, Aquino publicó una fotografía retro de mediados de los años ’90. En la postal se la ve sonriente, abrazando a Mica y Cande cuando apenas tenían cuatro o cinco años. Sin embargo, lejos de tratarse de un recuerdo nostálgico sin más, la imagen estuvo acompañada por un mensaje cargado de tristeza que dejó en evidencia la distancia actual que siente con sus hijas.

“Qué bellos recuerdos. Extraño tanto su amor. Yo sigo esperando al menos un texto”, escribió Soledad sobre la imagen, dejando en claro el profundo dolor que atraviesa por el vínculo con las jóvenes.

IG Soledad Aquino - mensaje a Mica y Cande

Pero el descargo no terminó allí. En el texto que acompañó la publicación, la ex pareja de Tinelli fue aún más contundente y dejó una reflexión que muchos interpretaron como una alusión directa a la falta de contacto con Micaela y Candelaria. “¿A todos los papás les pasa que les diste todo y después no están? Seguro mañana me hacen quilombo, y seguiré siendo parte del silencio eterno”, expresó sin filtro, anticipando incluso las posibles consecuencias de su exposición pública.

Como era de esperarse, el posteo generó un fuerte impacto en cuestión de minutos. La publicación se llenó de comentarios y reacciones divididas: mientras algunos usuarios se mostraron comprensivos y solidarios con el dolor de Aquino, otros cuestionaron la decisión de ventilar un conflicto familiar tan íntimo en redes sociales.

Entre los mensajes que se multiplicaron se pudieron leer frases como “Se supone que estás hablando de tus hijas no?”, “Sabes lo que yo daría por tener a mi mamita conmigo y hoy en el día de mi cumpleaños” y “Los hijos no son nuestros, son de la vida... hacé tu vida y sé feliz que la vida continúa”. También hubo quienes directamente interpelaron a las hijas del conductor con comentarios como “@micatinelli @lele les habla tu madre...”.

Del otro lado, no faltaron las críticas: “Y si en vez de exponer a tus hijas en redes las llamás y les decís cómo te sentís... Hay que exponer menos y hablar de lo que nos pasa con las personas involucradas”, fue uno de los tantos mensajes que apuntaron contra la actitud de Soledad.