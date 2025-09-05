El padecimiento que sufre Gimena Accardi tras la infidelidad que provocó la separación de Nico Vázquez

Finalmente, agregó: "Ella debe estar un poco más caída. Aparte, verdad que la están hateando (odiando) mucho y a ella le pesa ese ida y vuelta de la gente que le pega porque son dos chicos que no están acostumbrados a los escándalos".

En contraste, destacó que Vázquez atraviesa la situación de otra manera. "Fuera de esto de Messi de la obra, lo veo mucho más entero y repuesto que hace diez días", dijo sobre la visita de Leo Messi al teatro para ver Rocky.

"Viste que estuvo muy deprimido, muy demacrado. Hoy yo lo veo que está más entero, por ahí al firmar el divorcio se liberó y soltó. Debe ser muy duro", concluyó.

La respuesta de Gimena Accardi al ser consultada por Ulises, el joven con quien habría tenido un encuentro íntimo

Gimena Accardi volvió a referirse a su separación de Nico Vázquez y habló de cómo se siente anímicamente semanas después de su descargo.

La actriz se expresó nuevamente frente a las cámaras en LAM (América TV), a dos semanas de haber dado su testimonio en Olga, donde reconoció su infidelidad. En su aparición del 3 de septiembre, contó las repercusiones que tuvo su mensaje, los miles de comentarios que recibió —incluido lo relacionado con Ulises, el tercero en discordia— y cómo todo esto impactó en su estado emocional.

Con total sinceridad, abrió su corazón y dejó en claro su postura sobre la vida privada: "El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho".

Cuando le preguntaron por Ulises —a quien definió como el ‘random’ con el que habría tenido algunos encuentros—, decidió no profundizar: "Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice y no me arrepiento; fue un proceso largo de exposición, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo", expresó.

También remarcó que lo único que le importaba era que su expareja entendiera: "Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo. Fue importante hacerlo".

Por último, cerró con una frase contundente sobre la decisión de no hablar más del tema: "Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos".