El palito de Fede Bal a Estefi Berardi por una posible demanda: "Los abogados..."

Al ser consultado sobre la decisión de Berardi, involucrada en los chats del escándalo, de iniciar acciones penales por la divulgación de los mensajes, dijo, terminante, "de eso no pienso hablar".

"Que cada uno haga lo que quiera y si considera que si es para juicio que lo haga", dijo tajante sobre la decisión de la angelita.

Durante un momento de la entrevista, Fede le admitió a una fanática que lo esperaba en la puerta del Teatro Luxor y en una especie de chiste le dijo que quería ser su novia, que "no le conviene estar con él, ¿Quién se puede poner de novio conmigo?", haciendo de algún modo una especie de autocrítica sobre su accionar.

Además, volvió a pedirle perdón a Sofía Aldrey, con quien aseguró no tiene ningún tipo de cotacto. "A la única persona que le tengo que pedir disculpas es a ella, ya lo hice por privado y lo sigo haciendo publicamente"

Carmen Barbieri quebró en llanto por el escándalo de Fede Bal: "Estoy adelgazando porque no como"

Este lunes, Carmen Barbieri quebró en llanto en Mañanisima al hablar de las infidelidades de su hijo Fede Bal a Sofía Aldrey, lo que provocó una polémica separación.

“Para mí, se lo dije varias veces a esta palabra, es un disgusto muy grande. Estoy adelgazando porque no como y no duermo hace ya varios días”, dijo la animadorta, a punto de quebrar en llanto.

“Y no me quiero poner a llorar, pero te juro por mi mamá y mi papá, que es lo que más quiero en la vida, es un disgusto muy grande el que tengo”, señaló, ya entre lágrimas.

“Él me pidió muchas veces disculpas por el disgusto que estoy pasando. Me pidió tantas veces que le dije que no lo hiciera porque ya está hecho. No sirven las disculpas. Yo no disculpo cuando me hieren”, reveló, sobre la discusión privada que tuvo con su hijo.