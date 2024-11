El papá de Mauro Icardi rompió el silencio y se mostró preocupado por la separación con Wanda Nara

"No quiero ser un maleducado pero yo lo que tengo que hablar ya lo hablé con Wanda y con Mauro", precisó Juan Carlos. Y reconoció que no está teniendo contacto con su hijo desde que llegó a la Argentina: "En estos días no tengo relación".

Embed

"Preocupado por la lesión, me preocupa", indicó sobre la lesión que enfrenta Mauro Icardi y dejó en claro: "Para toda mi familia siguen abiertas (las puertas de su casa)".

Juan Carlos sostuvo que "hace un tiempo" no ve a sus nietas (Isabella y Francesca) y contó que él está "tranquilo y trabajando".

En cuanto la escandalosa separación de Wanda y Mauro y la grave denuncia contra su hijo, el padre de Icardi comentó: "No sé, es cosa de ellos".

juan carlos icardi.jpg

El hermano de Mauro Icardi disparó letal contra Wanda Nara en medio de la escandalosa separación

Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan desde hace dos semanas uno de los escándalos del año en el mundo de la farándula con su nueva -y ahora aparentemente definitiva- separación, donde incluso interviene la Justicia, el hermano del futbolista se expresó tajante desde sus redes sociales, dejando en claro su antipatía por su excuñada.

Así, en las últimas horas Guido Icardi dejó un filosísimo comentario en sus Instagram Stories que todo indicaría que sus cañones apuntan a la mayor de las Nara, dado que según la propia familia Icardi, habría sido ella quien alejó a Mauro de ellos.

“Hoy es un día para festejar. Por fin el asco de ser humano se aleja de mi familia. Ahora es problema de otros”, escribió el joven junto a un emoji de aplausos en señal de alegría.

Esta historia virtual no pasa desapercibida, precisamente porque fue publicada una vez llevada a cabo la primera audiencia entre las abogadas de su hermano y la de Wanda para establecer pautas en pos de que la separación sea ordenada, sobre todo porque hay dos hijas en común que son menores de edad y tienen derecho a compartir momentos tanto con la madre como con el padre.

Vale recordar que ésta no es la primera vez que Guido Icardi dispara contra la conductora de Bake Off Famosos. Allá por 2022, cuando Nara tuvo sus primeros acercamientos con L-Gante, el hermano de Mauro se pronunció contra Wanda, señalando furioso por aquel entonces: “Separó a una familia, nos trató de muertos de hambre, quiso extorsionar a mi hermana, y manipuló a mi madre”.