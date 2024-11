El hermano de Mauro Icardi disparó letal contra Wanda Nara en medio de la escandalosa separación

“Hoy es un día para festejar. Por fin el asco de ser humano se aleja de mi familia. Ahora es problema de otros”, escribió el joven junto a un emoji de aplausos en señal de alegría.

Esta historia virtual no pasa desapercibida, precisamente porque fue publicada una vez llevada a cabo la primera audiencia entre las abogadas de su hermano y la de Wanda para establecer pautas en pos de que la separación sea ordenada, sobre todo porque hay dos hijas en común que son menores de edad y tienen derecho a compartir momentos tanto con la madre como con el padre.

Vale recordar que ésta no es la primera vez que Guido Icardi dispara contra la conductora de Bake Off Famosos. Allá por 2022, cuando Nara tuvo sus primeros acercamientos con L-Gante, el hermano de Mauro se pronunció contra Wanda, señalando furioso por aquel entonces: “Separó a una familia, nos trató de muertos de hambre, quiso extorsionar a mi hermana, y manipuló a mi madre”.

El tremendo mensaje del hermano de Mauro Icardi contra Wanda Nara dos años atrás

Allá por diciembre de 2022, Wanda Nara y Mauro Icardi surfeaban las esquirlas del Wandagate del año anterior, y atravesaban una de las tantas separaciones que iba a vivir hasta este 2024 que parecía ser definitivo. Aunque a decir verdad, en el mundo de la mediática todo puede suceder.

Así, en aquel momento Guido Icardi, hermano del futbolista, rompió el silencio a través de fuertísimos mensajes contra Wanda desde las redes sociales.

A través de sus Instagram Stories, el hermano del futbolista del Galatasaray compartió una foto de la mediática con durísimas palabras: "Que asco de persona", dijo.

A los minutos de publicar la primer historia, con una foto de Wanda sin retoques estéticos, la borró, y aseguró luego en otra: “Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale!”.

Después subió otra historia a la red social, reafirmando lo que piensa: "Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía, a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mi también, ah no que no me saca un euro".

Lo cierto es que luego, Guido Icardi volvió a la carga contra Wanda Nara con otro tremendo mensaje en Instagram: "Separó una familia. Nos trató de muertos de hambre. Quiso extorsionar a mi hermana. Quiso manipular a mi madre. Se ríe de todos en nuestra cara? La gente debería saber".