El particular look que eligió Camila para limpiar el baño en Gran Hermano 2022

Hasta el conductor, Santiago del Moro, se sorprendió con el look de Cami para limpiar, que no sólo tenía zapatos stilettos, sino que también guantes rosas para no perder el glamour.

"¿Podrán limpiar el baño en malla y tacos? Qué personaje Camila", “La amo”, “Es Susan de Desperate Housewives”, "Por lo menos limpia, Ariel ni eso” y “Siento que es Britney en un video musical pero limpiando”, fueron algunos de los cientos de comentarios que volvieron viral el video.

Las fotos de Ariel Ansaldo de Gran Hermano 2022 de joven: impactante cambio

Ariel Ansaldo fue uno de los últimos participantes del reality Gran Hermano 2022 en ingresar a la casa más famosa del país hace unas semanas junto a Camila Lattanzio.

En los días que lleva de convivencia, el parrillero de Berazategui de 44 años mantuvo varios cruces con Walter Alfa Santiago, cuya relación parece irreconciliable.

Lo cierto es que desde las redes sociales, comenzaron a circular varias fotos de cómo era Ariel Ansaldo de joven, con 60 kilos menos, los cuales la mayoría engordó durante la pandemia, según admitió su papá Roberto en charla con el ciclo A la Barbarossa, Telefe.

“Hace tres años, cuando empezó el Covid, Ariel pesaba 78 kilos y yo también pesaba mucho menos, siempre fui flaquito. Pero acá en casa, comiendo, con la parrilla, no saliendo, Ariel se excedió. Yo sé que dentro de unos meses él va a volver a ser como antes”, reconoció el hombre.

En Twitter, se conocieron algunas fotos de cómo era Ariel hace varios años y donde se lo puede ver mucho más delgado y con la cabellera bien larga, causando la sorpresa de los usuarios.

Mirá cómo era Ariel Ansaldo antes: el impactante cambio físico.