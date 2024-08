El particular método que utiliza Jorge Lanata para comunicarse con su familia en la internación

Y se detalla:"El paciente persiste en proceso de desvinculación de la ventilación mecánica, está traqueostomizado y no tiene infecciones activas. Se encuentra hemodinámicamente compensado y continúa con la rehabilitación kinesiológica y respiratoria".

parte médico Jorge Lanata - 21 de agosto

En este contexto, Sara Stewart Brown, ex pareja de Jorge Lanata, mostró el método que utiliza el periodista para comunicarse con sus seres queridos luego de la traqueostomía.

A través de su cuenta en la red social X, quien fue pareja de Lanata durante 15 años, contó con emoción: "Hasta el domingo no sabía qué era este cosito, nunca imaginé que un pendorchito así podía traer tanta felicidad".

Y explicó en qué consiste la herramienta que Jorge utiliza para poder dialogar con su familia en medio de la internación: "Twitter es servicio así que les cuento. Es una pequeña válvula que permite HABLAR a las personas con traqueostomía".

Una traqueostomía es una abertura en frente del cuello que se hace durante un procedimiento de emergencia o una cirugía planeada. Forma una vía respiratoria para las personas que no pueden respirar por sí mismas, que no pueden respirar bien, o que tienen una obstrucción que afecta su respiración.

Sara Stewart Brown conto como se comunica con jorge lanata internado.jpg

La hija de Jorge Lanata compartió la primera foto de su papá en medio de la internación

El periodista Jorge Lanata permanece internado en el Área de Cuidados Intensivos del Hospital Italiano desde el pasado 14 de junio y este lunes su hija Barbara publicó la primera foto de él actualmente junto a un sentido mensaje.

"Hace unos años, cuando vivía en NY y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo", comenzó escribiendo.

Y reconoció: "No entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento. Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible".

"Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas", sostuvo para dar pie al motivo que la llevó a tomar una fotografía de su papá.

Entonces, aseguró: "Hoy en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga".

En la imagen, se ve una parte del cuerpo del periodista en la camilla del hospital, mientras su mano es tomada por Margarita Peralta, íntima amiga y productora histórica de Jorge.

"P.D: obviamente subo solo esta por un tema de privacidad, las demás me las guardo para mí", finalizó Barbara en su conmovedor posteo.