El particular tatuaje de Juan con una frase que lo marcó en Gran Hermano 2022

"Creo que me equivoqué, fui al choque y estoy arrepentido", aseguró el fanático de San Lorenzo, quien fue cuestionado por el panel por su manera de relacionarse con sus compañeros dentro de la casa.

"No encontré rumbo, me equivoqué, perdí el sueño de mi vida y listo, lo tomo como un juego que no supe jugar bien", remarcó una y otra vez Juan Reverdito.

En ese momento, en las redes se hicieron eco de la frase "me equivoqué" que repitió en cada momento Juan en sus explicaciones ante el panel del debate y Twitter se llenó de memes sobre el tema.

Juan fue por más y el domingo mostró el particular tatuaje que se hizo tras su paso por la casa más famosa del país. "Me equivoqué...", se tatuó justamente el fanático cuervo en su brazo.

Los memes ante la frase repetida de Juan de Gran Hermano 2022

En Twitter no perdonaron a Juan Reverdito y tras su aparición en el debate de Gran Hermano 2022 la red social Twitter se llenó de memes con su frase: "Me equivoqué".

