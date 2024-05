El pasado oscuro que compartirían Martín Insaurralde y Elías Piccirillo: "Trabajo y mujeres"

Inmediantamente, Paula Varela recordó una nota de Cirio con Intrusos (América TV) en la que la modelo mostraba una actitud extraña: “Cuando le preguntan de qué trabaja Elías ella contesta como que es algo que no importa, que lo único que le interesa es el amor...”.

Ahí, el cronista Matías Vázquez intervino y reveló: “Me llegó un mensaje de recién de una fuente que no voy a revelar que me dice que hay que averiguar si Elías y Martín (Insaurralde) no se conocían de antes”.

Mariana Brey, entonces, aseguró: “Sí, se conocían. Te lo confirmo acá y ahora”. Vázquez detalló sobre el exjefe de Gabinete bonaerense y el empresario: “Me dicen que no solo comparten ahora un amor sino que también trabajo. Además de plata parece que compartían otras cosas en común… mujeres”.

Jésica Cirio reveló un contundente detalle sobre su casamiento con Elías Piccirillo que causó sorpresa

Jésica Cirio y Elías Piccirillo se casaron el domingo tras un año en pareja en el exclusivo Palacio Duhau, el lujoso hotel ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

En este sentido, tras un año de noviazgo, la modelo y conductora habló con el programa Desayuno americano, América TV, sobre este especial momento de su vida luego de su conflictiva separación de Martín Insaurralde.

"Desde lo laboral, laburé como toda mi vida, pero todo lo que pasó, que fue de público conocimiento, fue como muy fuerte y hoy creo que es un buen momento de meterme para adentro y cuidar mi privacidad, la relación y la nena (Chloe)", precisó Cirio.

Y sobre su situación en la Justicia tras el polémico divorcio con Insaurralde, la modelo explicó: "Están mis abogados en tema, no tengo mucho para aclarar. Está el proceso natural".

"¿Vos estás tranquila?", le consultó el periodista Paulo Vilouta. Y Cirio comentó firme: "Sí, por supuesto". Y en cuanto a la inhibición de sus bienes por este tema, sentenció: "Es un proceso normal, no me preocupada para nada, está bien si tiene que ser así".

"Trato de mantenerme al margen por eso decidí bajar mi exposición y cuidar lo que más me importa hoy que es a mi familia", agregó Jésica Cirio, quien aclaró que no firmó ningún acuerdo prenupcial antes de su casamiento con Elías Piccirillo.

Y dejó en claro que los dos quieren tener un varoncito: "Sí quiero más hijos, los dos tenemos una nena así que queremos un nene".