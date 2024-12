Jenifer de Gran Hermano dio detalles de su conflictiva relación con la familia de su ex Ricardo Centurión

"La familia de él me sale a matar", afirmó en medio de la entrevista. "Inventan cosas. Estando en pareja con él, embarazada, decían que trabajaba de prostituta", contó Lauría en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

"Decían que mi hija no era hija de él. La pasé muy mal en el embarazo", rememoró. "Yo no le saqué nada, me dio esa casa donde yo estoy viviendo, que se lo recontra agradezco, y una camioneta. Nada más", explicó luego de que relatara que la familia de su ex la trataba de "vividora".

"No dejé de trabajar, nunca. Cuando él me decía 'qué vas a ir a trabajar, si salís conmigo'. No importa, yo mi trabajo lo voy a conservar y todavía lo tengo", agregó.

Gran Hermano 2024: la picante reacción de Jenifer Lauría al ver el acercamiento de Nano a otras compañeras

Tras convertirse en la tercera eliminada de Gran Hermano 2024 (Telefe), Jenifer Lauría pasó por El Debate del reality donde los analistas no titubearon en señalarle que su particular romance con Giuliano Vaschetto y su pésima relación con Luz Tito, de quien se sentía celosa, fueron determinantes para que quedase fuera de juego.

"Me importa cero si Nano está con otra persona. Se dio así nuestro vínculo dentro de la casa. No fue una estrategia", atinó entonces a argumentar la ex de Centurión.

Así, Laura Ubfal le hizo saber que tuvo "actitudes muy feas", por lo que Luz intentó defender su postura al revelar: "Hablé con Luz el día de la cena de nominados. Yo, la verdad, es que quería mantener distancia porque no me gustaba".

En tanto, cuando Sol Pérez le marcó que estaba "más pendiente de Nano que del juego", Lauría insistió: "Con Nano empezamos a estar bien juntos hacía unos días. Yo, si bien estuve con él, hacía mi juego. Él era mi sostén porque ahí adentro necesitás contención y la encontré en él. No tengo nada personal con Luz".

Y explicó de dónde provino su mala relación con Tito: "Todo empezó una vez que me senté en el sillón y me dijo que me corriera y que me sentara en otro lado porque era el lugar de Candela. Yo le dije que no me iba a correr porque estaba sentada yo".

Por último, y como para ponerla al corriente del comportamiento de Nano tras su salida de la casa, Eliana Guercio le hizo saber a Jenifer que Giuliano no sólo se acercó a Luz sino también a Martina al revelarle que "a ella la abrazó y le dijo que había sido la uno desde el principio".