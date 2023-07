El pedido de disculpas de Santiago Sposato a Mariel Di Lenarda: "Si estuve bien o mal no lo voy a decir"

"¿Cuándo te diste cuenta de que estuviste mal?", le preguntó de Brito al cronista que estaba sentado en el estudio. "Después de que saliera la nota al aire. Ahí, cuando empezás a leer las redes, te das cuenta de que Mariel la pasó mal. Pensaba en la nota que yo le hice si se puso mal, porque yo no la sentí quebrada", reflexionó.

"Hoy le escribí a las 9 de la mañana al Pollo Álvarez y le dije: 'Pollo, tengo ganas de ir a la puerta de Kuarzo y cuando salga Mariel pedirle disculpas, sin cámara, nada'. Quería que sea un cara a cara para decirle que no había estado bien, porque yo si estuve bien o mal no lo voy a decir. Si Mariel se sintió mal, listo, estuve mal", explicó.

En un principio, el Pollo Álvarez le dio el visto bueno y le dijo al cronista que le iba a consultar a Di Lenarda sobre su visita. "Me escribe el Pollo a los cinco minutos: 'no vengas, esperemos unos días'", contó Sposato dando a entender que la periodista continuaba enojada.

Después, Sposato la vio hablando en Nosotros a la mañana (El Trece) y escuchó que la periodista se sintió muy mal durante la nota. "Como yo no me di cuenta en ese momento que estaba mal, entonces le escribo y le digo: 'Mariel, te lo quería decir personalmente. Recién escuché que te pusiste mal durante la nota, no me di cuenta. Te pido disculpas. Ojalá algún día te lo pueda decir en la cara'", contó.

"Después me mandó un mensaje me dijo: 'no, todo bien'. Charlamos, y a los minutos me llama la productora del programa y me dijo si le quería pedir disculpas al aire y le dije que sí, por supuesto", cerró.

Con más de 20 años en el medio, el domingo pasado Mariel Di Lenarda fue distinguida en los premios Martín Fierro como la mejor panelista de la temporada 2022, en una terna que compartió con Yanina Latorre y Sol Pérez.

Es así que a minutos de recibir la estatuilla en el hotel Hilton de Puerto Madero, el cronista de LAM (América TV), Santiago Sposato, entrevistó a la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) y, apelando a su sinceridad extrema, le consultó sin filtro si creía que realmente lo merecía por sobre la angelita, que con su verborragia marcó un nuevo estilo en los programas de debate.

Mariel Di Lenarda nota Sposato - LAM captura.jpg

“Por más que nos parezcas una periodista excelente nos parece injusto que lo hayas ganado vos con lo que representa Yanina en el panelismo”, disparó Sposato sin dudar ni una de sus palabras frente a la locutora e histórica movilera radial.

Sorprendida ante semejante sincericidio en medio del bullicio de la fiesta, Di Lenarda atinó a decir: “La verdad es que me dejas sin palabras porque vengo festejando desde hace unos minutos y la iba a buscar a Yanina y lo compartí con Sol. ¿Te parece injusto de verdad?”.