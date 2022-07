El pedido especial de Rodrigo de Paul para Camila Homs durante el Mundial

Mientras su actual novia Tini Stoessel llegó a la ciudad española para reencontrarse con él unos días, trascendió que el jugador ya hizo un pedido con mirás al Mundial de diciembre en Qatar.

"Pidió una casa en Qatar para su familia y otra para Tini, que aún no confirmó", contaron en Socios del espectáculo.

"De Paul pidió dos casas en Qatar. Una para él, con toda la familia y otra para Tini, que no va a estar con toda la familia, va a estar sola. Él ya vio las fotos de la casa pero todavía falta el okey de él", indicaron y dejando ver que el conflicto con Homs podría llegar a un acuerdo pronto.

El momento incómodo que le hizo pasar Darío Barassi a Camila Homs

Camila Homs fue invitada a “100 argentinos dicen”, El Trece, y pasó un momento incómodo cuando Darío Barassi intentó mediar con ella para que arregle el problema económico con su ex, Rodrigo de Paul.

Tras separarse, luego de 12 años juntos y dos hijos en común, la modelo volvió al país y comenzó el tenso divorcio. Ella pide una suma de dinero para el cuidado de sus hijos y una compensación por el tiempo que no trabajó para acompañarlo.

La falta de arreglo entre ambos hizo que se metiera en el medio Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación del fútbol argentino, y dijera que si no arreglan puede ser que no le permita al jugador presentarse en el Mundial de Qatar de diciembre.

Esto generó una gran alerta en el mundo del fútbol y Dario Barassi aprovechó tenerla en su programa para intentar mediar. “Hablemos del tema así me lo saco de encima”, planteó él, pero ella se negó alegando que “no podía”.

"No quiero que no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos", le propuso el conductor a Camila, en referencia a sus pretensiones económicas. “No me compliques”, le pidió ella, incómoda.

"Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una. Cochina, te vi, fachero el nuevo, ¿eh? Bomba, es un fuego el chabón. De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes”, arremetió Barassi.

“Bueno, por eso, ya está. Firmemos, repartimos todo, nos vamos al Mundial todos… ¡Dale, Cami! ¿Cerramos el trato?”, indicó Darío y Camila, para zafar de la situación, le dio la mano para cerrar el tema.