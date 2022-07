El momento incómodo que le hizo pasar Darío Barassi a Camila Homs

La falta de arreglo entre ambos hizo que se metiera en el medio Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación del fútbol argentino, y dijera que si no arreglan puede ser que no le permita al jugador presentarse en el Mundial de Qatar de diciembre.

Esto generó una gran alerta en el mundo del fútbol y Dario Barassi aprovechó tenerla en su programa para intentar mediar. “Hablemos del tema así me lo saco de encima”, planteó él, pero ella se negó alegando que “no podía”.

"No quiero que no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos", le propuso el conductor a Camila, en referencia a sus pretensiones económicas. “No me compliques”, le pidió ella, incómoda.

"Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una. Cochina, te vi, fachero el nuevo, ¿eh? Bomba, es un fuego el chabón. De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes”, arremetió Barassi.

“Bueno, por eso, ya está. Firmemos, repartimos todo, nos vamos al Mundial todos… ¡Dale, Cami! ¿Cerramos el trato?”, indicó Darío y Camila, para zafar de la situación, le dio la mano para cerrar el tema.

El fuerte exabrupto del papá de Camila Homs al hablar de Rodrigo de Paul

El jueves, trascendió que el conflicto legal que Rodrigo de Paul atraviesa con Camila Homs tras su escandalosa separación podría dejarlo afuera del Mundial Qatar 2022.

En medio del revuelo mediático, el papá de la modelo, Horacio, habló con sobre la polémica ruptura de su hija y arrojó un fuerte exabrupto a Rodrigo.

Además, aclaró que Camila no quiere perjudicar a su ex, sino llegar a un acuerdo en la Justicia.

"Son chicos y están viendo cómo pueden solucionar sus problemas, pero es más lo que se habla que la realidad", dijo el señor en diálogo con ADN Noticias.

“Yo tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente, pero no le deseo el mal. Rodrigo no es mal chico, sí es un pelotud... pero no mal chico. Esa es la realidad”, fue el duro exabrupto que Horacio le dedicó a De Paul.

Por último, se refirió a cómo está hoy por hoy el vínculo entre la expareja, que tiene dos hijas: "Yo resumo cómo están las cosas y no están bien, porque si lo estuvieran no habría un juicio de por medio”.