El peligroso comentario de Romina de Gran Hermano 2022 sobre la fulminante de Julieta en una charla con Camila

A Romina no le gustó porque las consecuencias de la ejecución le jugaron en contra a Poggio, quien terminó en placa junto a su amiga Daniela.

Romina: -Si a Camila no le hacían la fulminante, ustedes dos (Daniela y Julieta) no iban a placa. Estuvo muy mal.

Camila: -Sí, claramente. Fue a propósito.

Daniela: -Yo también creo eso.

Romina: -¿Y por qué? Porque Tora y Nacho, queriendo o no, las tuvieron que votar a Juli o a vos. Las dos no iban (a placa). Se equiv... Lo hicieron para que vayan las dos.

Daniela: -Igual, Tora y Nacho tranquilamente pudieron haber votados a otras personas...

Romina: -A ustedes no. No se van a quemar así, tampoco.

Camila: -¿Pero no pensás que la fulminante pudo ser de alguno de ellos?

Romina: -A vos, seguro que sí (te fulminaban). A Dani no... Y yo soy de madera en esto, pero no caían las dos. Hasta Camila se da cuenta de que no iban a caer las dos.

Camila: -Pero Ro, pensá una cosa. Yo me imagino, si ustedes no la iban a querer hacer, ¿quién pudo haber hecho la fulminante? Uno de ellos, claramente.

Romina: -No, ni idea.

Gran Hermano 2022: los nominados de esta semana

De los siete participantes que siguen en juego en Gran Hermano 2022, solo Marcos Ginocchio quedó fuera de la placa por la decisión de sus compañeros. Y Romina Uhrig por ser la líder de la semana.

Los nominados son Nacho Castañares, Julieta Poggio, Daniela Celis, Camila Lattanzio y La Tora Villar. Sin embargo, uno de ellos podrá salir de la zona de peligro cuando Romina use su beneficio.