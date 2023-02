La charla clave entre Julieta y Daniela ante la primera fulminante en Gran Hermano 2022: "Culpa no hay que sentir"

Y apuntó: “Si se tiene que picar, que se pique. La vida es una y la fulminante también. No me quiero quedar con las ganas de nada en esta casa, así que se la voy a hacer a Camila”.

Lo cierto es que en la madrugada previa a esa importante decisión en la gala de nominaciones, Julieta Poggio y Daniela Celis hablaron de pura estrategia de juego en la habitación.

“Es mejor porque se agranda la placa, como pensando que todos van a votar a una persona y no lo pueden hacer, como que se reparten más los votos”, explicó la actriz.

Y Daniela acotó: “Claro, y justo una persona te da un voto a vos, y un voto a mí y tenemos un punto las dos. Es un dolor de huevos, tenemos que evitar eso”.

“Quiero pensar en motivos, obviamente son súper importantísimos, mega, híper importantes por si compartimos una placa son súper importantes los motivos, pero no... Gran Hermano es parte de este juego, de que va pasando el tiempo, vas uniendo lazos, y llega un momento que quieras o no, no tenés opciones”, argumentó Pestañela.

Y cerró: “Todos juegan cuando entran por esa puerta, culpa no hay que sentir. Y cuanto mejor jugador sos, mejor te va. Esto es una cajita de sorpresas, todo puede pasar”.

La tremenda reacción de Coti luego de que Julieta fulminara a Camila en Gran Hermano 2022

Tras una gala picante de nominaciones, Coti Romero opinó sin filtro de la fulminante que Julieta Poggio le hizo a Camila Lattanzio en Gran Hermano 2022.

"Un desperdicio", arrojó la ex participante del reality, sin hacer mención explícita a la modelo, pero a pocos minutos de que se mostrara en TV la explosiva jugada de Poggio.

Sobre el cierre de la emisión del miércoles, Coti analizó las nominaciones de cada uno de los participantes, Romina Uhrig, Nacho Castañares, Julieta Poggio, Daniela Celis, Camila Lattanzio, Marcos Ginocchio y La Tora Villar, y destacó a un jugador por sobre el resto.

"Nacho, sos el único que piensa. LPM", comentó en Twitter. El joven nominó a Julieta, le dio dos votos, y a Daniela. Con su jugada logró que Poggio también esté en placa.