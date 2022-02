El peor momento de Felipe Fort: se arrepintió de todos los mensajes y videos

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos y más gente que queda por nombrar", comenzó escribiendo el joven.

firt.jpg

"Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento", sumó.

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó, y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años", indicó.

A partir de esto, comenzaron versiones de que habría sido hackeado pero él mismo grabó un video desmintiendo todo y mostrándose muy enojado con la decisión de su tutor a quien consideraban como un padre.

"En qué cabeza cabe. 17 años tenemos, 17", indicó y luego se hizo cargo de todo muy afectado: "Yo subí las historias, no me hackearon la cuenta, fui yo, es lo que opino. 17 años tengo, piensen eso, 17 años. Hay gente que opina lo contrario cuando no tiene idea de mi vida los últimos 7 años, no opinen. Solo no opinen".

Minutos más tarde borró todo y escribió: “No saben nada. (apago el celu)”, informó.

Embed

Murió Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort: cayó desde un piso 21

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de los hijos del empresario, murió este miércoles tras caer desde un piso 21 en el departamento donde residía en Belgrano.

Policía Científica analiza las causas del fallecimiento que se produjo esta madrugada, a las 4. Martínez se encontraba a cargo de Felipe y Marta, los hijos del empresario y figura mediática.

Según trascendió, el hombre cayó en el patio delantero del edificio. Fuentes de la investigación se encontraban recabando testimonios de los vecinos que viven en los pisos 20 y 22, junto con el de Eduardo Fort (hermano de Ricardo) que fue el primero en llegar al lugar.

La muerte de Gustavo Martínez: ¿se encontraba con depresión?

Desde el entorno familiar, extraoficialmente, se dio a conocer que Martínez se encontraba bajo un cuadro de depresión. Recientemente Felipe, el hijo de Fort, anunció sus planes de radicarse en Miami. Esta noticia, al parecer, lo habría golpeado anímicamente.

Hasta el momento, aún no hay precisiones acerca de si la muerte de Martínez se trató de un accidente o un suicidio.