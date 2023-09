El periodista que se transformó en cantante lírico y la rompió en Got Talent Argentina

“Increíble. Muchas veces me pasan cosas cuando alguien se para ahí y no se mueve”, opinó Emir Abdul. La Joaqui, por su parte, le dijo a Hernán: “Flasheaba como que se me venían las estrellas encima. Yo soy de Mar del Plata como vos y es difícil salir. Me encantó lo que hiciste, gracias por compartirlo con nosotros”.

Abel Pintos también lo elogió: "Tu voz nos abraza, eleva y aprieta fuerte, pero si transmitís energía de autoridad, nos va a aplastar y nos va a abrazar más fuerte. Es un don de Dios y una bendición haberte escuchado”. Acto seguido, los cuatro integrantes del jurado votaron a favor de que el cantante lírico pase a la siguiente etapa.

Este domingo, en Got Talent Argentina (Telefe), se presentó el participante Ezequiel Ferra quien hizo una performance que impresionó al jurado con un truco de magia peligroso.

El mago e ilusionista les dio al jurado -integrado por Flor Peña, La Joaqui, Abel Pintos y Emir Abdul- unas pastillas y él mismo se tragó una, e inmediatamente tomó los cables de unos auriculares y se los puso en su cuello.

Acto seguido, el participante mostró que tenía atravesado el cable en su cuello e invitó a Abel a tocarlo, pero al generarle tanta impresión Emir tuvo que acercarse para tirar del cable. Y quedó impactado.

Aunque Ezequiel pasó a la siguiente etapa, La Joaqui, muy sacudida por su performance, le pidió un favor enorme: "Para mí es un sí, pero haceme una de un conejito, de un patito, si no, no te voy a poder ver nunca".