La emotiva performance de un participante de Got Talent Argentina que concientiza sobre el bullying

El jurado, integrado por Flor Peña, La Joaqui, Abel Pintos y Emir Abdul, destacó el mensaje que dio el joven con su presentación y su talento. "Yo me siento muy identificado con esta historia, porque cada palabra que decían eran todas las que me dijeron a mí de pequeño. Muy feas. Y de repente sale esa voz de madre de fondo, a mí me chocó muchísimo, para bien", expresó Abdul.

"A mí me resultás un ángel que baila", le dijo Abel a Federico. "Tu mensaje me parece hermoso, necesario. El prejuicio y la mirada del otro es muy importante pareciera. No hay enemigo afuera. El enemigo está adentro, es uno", reflexionó Peña.

"Sos una persona muy brillante. Lamento que hayas tenido que transitar por tanto dolor para darte cuenta", dijo La Joaqui antes de votar. El participante recibió cuatro votos positivos y pasó a la siguiente etapa.

La conductora Lizy Tagliani también resaltó la voz de la madre que apareció en la música: "Hubo una voz en tu coreografía que te hizo desplegar, que te ayudó a tanta mierd... que creo que todos los que estamos acá tuvimos que pasar, y esa voz si no me equivoco está sentada por acá y es la mamá".

La presentadora se acercó a ella y le dijo: "Te quiero agradecer porque si no fuera por la voz de una mamá o de una persona que nos acompañe entre tanto dolor, probablemente no estaríamos haciendo lo que hacemos. ¡Gracias!".

El ganador de MasterChef fulminó a Got Talent Argentina: "Es una pantomima"

El domingo pasado, un participante que utilizó el Himno Nacional Argentino como lei motiv para improvisar una performance de danza libre resultó beneficiado con el “botón dorado” que lo ubicó directamente en semifinales de Got Talent Argentina, algo que a Rodolfo Vera Calderón no le gustó para nada.

El ganador de la última edición de MasterChef, disparó contra la performance de Facundo Figueroa, el bailarín que hizo danza libre con la Canción patria, y lo calificó de “pantomima”.

“Es una pantomima”, arrojó el especialista en Protocolo y Ceremonial y recordó que “usar el himno con fines comerciales no es correcto”. “Por ley, si lo quiere hacer dentro de su casa, puede, pero en televisión es distinto”, indicó.

“Él dice que lo hace porque es libre, pero para mí eso es libertinaje, porque es una libertad excesiva y abusiva porque se trata de un símbolo patrio. Libertad es honrar. El himno merece solemnidad y respeto”, remarcó en una nota con Por si las moscas.