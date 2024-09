El picante debut de Nenu López en el Cantando 2024: se reencontró con Martín Salwe y le refregó a su nuevo novio

Embed

En ese momento, con Florencia Peña como mediadora entre la expareja, la bailarina confió que con Salwe se habían amigado “hace 5 minutos. Antes todo mal”, al recordar que el locutor le fue infiel, y sobre su actual novio deslizó: “Está en Ibiza, re de joda. Espero que no me cague… si éste me cagó (Martín), espero que éste (señalando la pantalla) no me cague”.

Fue allí que Martín Salwe intentó defenderse y explicar que llegó a haber infidelidad, sino que solamente había habido un intercambio de mensajes con otra chica, pero que nunca pasó nada. “Me equivoqué, perdón. Igual, no pasó más que un mensaje”, se disculpó entonces el locutor antes de que Nenu se atajas ante el jurado admitiendo que el canto no es lo suyo.

La incomodidad de Alicia Barbasola en el Cantando 2024 cuando le preguntaron por Andrés Nara

En tanto, otra de las participantes que hizo su ingreso a la pista del Cantando 2024 este viernes, fue la mediática Alicia Barbasola, a quien pudo verse más que incómoda cuando le consultaron por su actual relación con Andrés Nara, luego del escándalo por la denuncia por violencia de género que terminó con él detenido varios días, lo que inmediatamente despertó rumores de crisis.

Dado que la mediática vedette pidió no referirse a su presente amoroso antes de cantar junto a su partenaire para no ponerse más nerviosa, durante la devolución del jurado Marcelo Polino no dejó de ponerla contra las cuerdas, al preguntarle directo y conciso: “Por sí o por no, ¿estás separada?”.

“Está todo bien, tenemos cosas que resolver. Hicimos un ‘parate’ en algunos temas porque, obviamente, él sentía que yo priorizaba mi carrera en este caso, y lo que yo decía es, ‘¿por qué no me acompañaba en esto?’”, explicó entonces Alicia Barbasola algo incómoda al reconocer que Nara no estaba al costado de la pista para hacerle el aguante.

Y mientras sí remarcó la presencia de sus padres en este momento tan importante para ella, concluyó asegurando sobre su relación con el papá de Zaira y Wanda Nara: “Está bien, a veces, ese ‘parate’ para poder hablar las cosas o ver qué quiere cada uno”. ¿Hay crisis en puerta?