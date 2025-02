El picante e inesperado mensaje de Morena Rial a quienes le soltaron la mano en su detención

Fue a través de un video que subió a TikTok y que también compartió desde su cuenta en Instagram, donde agregó el emoji de "hacer silencio".

Embed

Morena eligió un fragmento de la canción Dándote vida de Vico C donde se escucha: “Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo, los que se alejaron cuando vieron tu caso, mirándote por encima del hombro porque no eran como tú. Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban, pero de espaldas...”.

Desde las redes la joven se muestra inseparable de su bebé Amadeo y también interactúa con sus seguidores después de haber estado detenida.

Una vez que fue excarcelada por la Justicia, la joven se instaló en el departamento de su hermana Rocío en el barrio de Colegiales y debe cumplir con una serie de pautas impuestas por el juez y el fiscal de la causa.

morena rial.jpg

Morena Rial rompió el silencio y le contestó al prófugo que apuntó contra ella: "Que se entregue"

Morena Rial ya se encuentra viviendo con su hermana Rocío en el barrio de Colegiales, luego de recibir la excarcelación ordinaria, y las cámaras de LAM, América TV, lograron obtener su testimonio en medio de todo el revuelo.

Todo sucedió luego de una comunicación en vivo de Ángel de Brito con Alan Fernández, un prófugo que está involucrado en la misma causa que Morena y que tuvo ciertas declaraciones en su contra.

“Ella a mí me dijo que la acompañara. Yo le dije que me estaba volviendo porque me estaba quedando sin plata. Ella me dijo que la acompañara porque era hombre. No quiero que ella quede libre y yo quedar pegado“, aseguró el joven.

Tras ese momento, un móvil del programa se hizo presente en domicilio de Morena y a través del portero eléctrico ella contestó a los dichos de Alan. “¿Sabes lo que le podes decir? Que se entregue porque es un prófugo, entonces que no me jodan a mi”, deslizó.

“Le están dando a cámara a alguien que no le tendrían dar cámara así que yo no tengo nada más que decir. Que deje de hablar de mí porque siempre fue un busca cámara que le gusta mandar mensajes a hombres para tener cabida en el medio”, agregó.

Por otro lado, sin intenciones de hablar sobre la causa, se refirió a su presente y afirmó: “Yo estoy bien, es lo único que puedo decir, estoy con mi bebé así que pido respeto. Está todo bien en mi familia”.