Morena Rial rompió el silencio y le contestó al prófugo que apuntó contra ella: "Que se entregue"

“Ella a mí me dijo que la acompañara. Yo le dije que me estaba volviendo porque me estaba quedando sin plata. Ella me dijo que la acompañara porque era hombre. No quiero que ella quede libre y yo quedar pegado“, aseguró el joven.

Tras ese momento, un móvil del programa se hizo presente en domicilio de Morena y a través del portero eléctrico ella contestó a los dichos de Alan. “¿Sabes lo que le podes decir? Que se entregue porque es un prófugo, entonces que no me jodan a mi”, deslizó.

“Le están dando a cámara a alguien que no le tendrían dar cámara así que yo no tengo nada más que decir. Que deje de hablar de mí porque siempre fue un busca cámara que le gusta mandar mensajes a hombres para tener cabida en el medio”, agregó.

Por otro lado, sin intenciones de hablar sobre la causa, se refirió a su presente y afirmó: “Yo estoy bien, es lo único que puedo decir, estoy con mi bebé así que pido respeto. Está todo bien en mi familia”.

Se conocieron los motivos que podrían complicar a Morena Rial tras su excarcelación

En las últimas horas finalmente Morena Rial recibió la excarcelación extraordinaria y fue liberada de la comisaría de San Isidro para continuar sus días en el departamento de su Rocío, ubicado en Colegiales.

Desde dicho domicilio, la hija de Jorge Rial tendrá que cumplir ciertas condiciones como no salir del país, no ausentarse por más de 24 horas y presentarse en la fiscalía cada 15 días.

En este contexto, el periodista Ángel de Brito habló acerca de la causa que enfrenta la joven y dio preocupantes detalles en cuanto a los demás sospechosos que podrían complicar la situación de Morena.

"Los cómplices de Morena tienen que declarar. El prófugo espera las condiciones para declarar, o sea, algún beneficio como que le den la mínima", comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

Luego, dio un dato clave y agregó: "Los cómplices pueden hundir a Morena. Dicen que miente y se contradijo en todo. Están dispuestos a complicarla".