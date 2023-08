El picante posteo del papá de Camila Homs tras la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul TW separación de Tini.jpg

Fue con un comunicado conjunto que subieron al mismo tiempo desde las redes sociales y donde confirmaron el final de la pareja tras más de un año de noviazgo.

Lo cierto es que desde las redes sociales, quien dio un particular y picante mensaje horas después de conocerse esta noticia fue Horacio Homs, padre de Camila Homs.

Desde su cuenta de Instagram, el padre de Camila posteó el clásico video de Guillermo Francella cuando gana el club del que es hincha y donde dice: "Buen día... Hermosa mañana, ¿verdad?", que ya se volvió viral.

Si bien no amplía al respecto, llama la atención el momento en que Horacio decidió postearlo, cuando se sabe que la relación con el ex de su hija no terminó de la mejor manera tras la escandalosa separación.

El papá de Camila se habría metido así de manera sutil en la noticia del momento en el mundo del espectáculo: la separación de Tini y De Paul.

Camila Homs contestó sin dudar si volvería con Rodrigo de Paul tras la separación de Tini Stoessel

Este miércoles Camila Homs estuvo invitada al ciclo Desayuno Americano, América Tv, y explicó cómo tomó la noticia de la separación de su ex Rodrigo de Paul y la cantante Tini Stoessel.

"Me sorprendió la separación, no sabía nada. No me genera absolutamente nada, indiferencia. No nos seguimos en redes sociales", precisó la modelo, quien tiene dos hijos con Rodrigo, Francesca y Bautista.

Y sobre el actual vínculo con su ex, una de las figuras del Bailando 2023 reconoció: "Un poco capaz que sí la mejoró la relación, tenemos diálogo por nuestros hijos".

En cuanto a los viajes y la coordinación para que él vea a sus hijos Francesca y Bautista, que en un momento fue foco de conflicto, comentó: "Estamos siendo muy flexibles, si él viene para acá y los quiere ver, está bien. Es más relajado ahora".

El periodista Carlos Monti le consultó sin vueltas: "¿Puede haber una segunda vuelta (con Rodrigo)?". A lo que Camila sentenció: "De mi parte no volvería con él".

"Es el padre de mis hijos y voy a desear que esté bien, acompañado", se sinceró la modelo, quien está en pareja con el futbolista de Estudiantes de la Plata, José Sosa.