El sonido paranormal que se escuchó en La Peña de Morfi y asustó a Georgina Barbarossa: "¡Es Rozín!"

“¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Esos ruidos?”, lanzó Cirio. Georgina, por su parte, dijo en broma: “¿Hoy qué les pasa? Es Gerardo. ¿Gerardo, qué pasa que está tan mal?”.

Más tarde, después de que los actores del musical cantaran, apareció otro sonido, parecido a un instrumento de viento. “¡Es Rozín!”, resaltó Barbarossa.

“¡Gerardo, déjate de joder!”, repitió la conductora y ahí quedó la gran incógnita: ¿fue un problema técnico o se trató de una comunicación con el más allá?

Agustina Cherri rompió en llanto al escuchar el emotivo mensaje de Cris Morena: "Estás conectada..."

Agustina Cherri visitó La Peña de Morfi (Telefe) y quebró en llanto cuando vio un video de Cris Morena en el que le leía una sentida carta.

“Mi querida Agustina: un día Romina te dejó una carta que todavía guardás en el cofre de tus tesoros. Hoy quiero decirte que no solo estás más bella que nunca por fuera, sino que estás conectada con el Universo desde tu corazón. Esto hace que brilles por dentro y que trasmitas a través de tu sonrisa y tu mirada, toda la intensidad de tu alma a pleno”, le leyó la productora de Chiquititas. Romina Yan, la actriz y Cris trabajaron juntas en la icónica tira infantil en los 90.

“Te dejo un pedacito de una canción mía que yo amo, en esta cartita que te voy a entregar personalmente. ‘Que no te falte amor para seguir viviendo. Por sobre todas las cosas, que no te falte amor’. Te quiero mucho y por siempre. Cris”, cerró la empresaria.

Cherri, entre lágrimas, expresó: “En Cris aparecen un montón de otras cosas. Es todo lo que ella representa. Con Cris yo me formé, en todo. Pensá que yo empecé a trabajar cuando era muy chica. Trabajé durante muchos años. Yo empecé en Grande Pá, Gustavo Yankelevich me eligió, que algo de idea debe tener. Y después tenía este proyecto en la cabeza de hacer Chiquititas que era una especie de Annie. Me acuerdo de que me mostró en su oficina, con todos los monitores, un poco de la película. Y Cris iba a ser la productora encargada”.

También reflexionó: “Siempre me cuidó, me cuidó mucho. Supo como manejarme mi carrera, porque cuando decidió que me vaya de Chiquititas para hacer Verano del ‘98, que también era un proyecto de ella, fue un movimiento clave. Si no, yo iba a quedar encasillada e iba a ser imposible sacarme de ahí. Y ella movió esa pieza que me permitió pasar mi adolescencia en televisión. Porque también es un momento en el que los chicos que trabajan, hasta que tienen que hacer de adultos, es complicada la continuidad”.

Sobre Romina Yan, la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, que falleció en 2010, recordó: “Fueron muchos años y muchos momentos que pasamos. Romina era la más grande del grupo, pero a su vez no dejaba de ser una adolescente porque tenía veintipico de años. Y nos comandaba, nos cuidaba. Yo me acuerdo de que era muy apegada y muy celosa de ella. Yo no quería que hable con ninguna otra Chiquitita, la quería para mi. Entonces siempre le hacía escenas".

Y reveló: "Ella era muy amorosa con todos los chicos, no solo conmigo. Y a mí me daba celos, así que me emparcaba. Así que ella se comunicaba conmigo pero, en vez de venir a hablarme, me escribía cartas. Me ponía cosas hermosas en ellas. Y yo siempre las guardé”.