El polémico comentario de Furia en Gran Hermano que la deja muy cerca de la eliminación

El episodio ocurrió en la noche del viernes, mientras Juliana se preparaba junto a Emmanuel Vich para la habitual fiesta de los viernes. Y como en esta ocasión la temática era un incógnita, Emma se preguntó en voz alta si “¿Será noche pop?”, teniendo en cuenta el vestuario que debieron ponerse.

fiesta pop GH 2023 captura.jpg

Fue allí cuando Furia le respondió sin filtro, mientras se arreglaba frente al espejo del cuarto. “¿Qué estarán queriendo decir de los nuevos líderes? ¿Qué son gays?”, disparó Juliana refiriéndose a Martín Ku, Nicolás Grosman y Bautista Mascia.

En tanto, Florencia, que también se encontraba en la habitación, deslizó irónica: “¿Qué? ¿Hacen duchas de bros y algo más?”, a lo que Scaglione arremetió: “Sí, es todo muy homosexual eso”, generando el rechazo de una gran cantidad de televidentes y acercándola cada vez más a la puerta de salida de la casa más famosa del país.

Embed

Gran Hermano: la fuerte pelea entre Furia y Mauro que culminó en llanto

Este viernes en Gran Hermano (Telefe) Furia y Mauro tuvieron una intensa charla sobre su vínculo amoroso y la entrenadora tuvo duras palabras que dejaron al joven como un mar de lágrimas. Si bien hasta el momento la pelea no fue vista, Juliana tuvo una íntima conversación con Emmanuel donde replicó lo que fue su charla con Mauro y dio todos los detalles.

Indignada por las actitudes de su enamorado, Furia explicó: “El me dijo 'yo me quiero llevar bien con todos, además de que esté con vos' y le dije, te entiendo, pero eso es personal tuyo, a mi no me sirve estar con un pibe que está metido con ellas cuando yo estuve toda la noche sola”.

“Le dije, me parece que estás menos diez, y es el tercer llamado de atención que tenés conmigo de cómo te movés acá. Entonces, si querés tener sexo, es sexo y ya, pero sino no tengamos nada y dejate de hinchar porque afecta en mi juego lo qué hacés y no me gusta”, sentenció.

Furia y Mauro

En eso reveló las fuertes declaraciones que hizo hacia él y reconoció: “Me parece que sos un falso, le dije. Gil de mier…, falso, de todo le dije. No es que me fui de boca, pero sentí lo que hizo Manzana en un momento, que quiere caerle bien a todo el mundo”.

“Ahí se puso a llorar, me dijo yo no quiero perder esto, te quiero un montón, posta se puso a llorar. Nunca me pasó en la vida que un pibe que conozco hace un mes llore por mi, pero no es malo lo que hago, es sano para él”, continuó y enumeró las actitudes que más le perturban de él.

“Llegamos a conclusión de que él va a cambiar esas cosas, en realidad yo le quería cortar, porque por estrategia es lo más piola para que se pueda quedar un poco más, ahora, si esta haciendo esto, la gente lo va a ver y me va a venir a gritar porque va a ver su juego falso”, concluyó.