Furia quedó envuelta en una denuncia por amenazas y pone en riesgo su continuidad en Gran Hermano

"Me da miedo. ¿Vos sabés los mensajes que me mandaron a mí? Me mandan fotos de mis gatitas con los ojos editados con cruces rojas y llenos de sangre. 'Así van a quedar tus gatas', me dicen. Son siniestras", reveló Marisol.

En las redes, los dichos de la novia de Martín generaron un enorme revuelo. El fanatismo extremo de los "furiosos" podría jugarle en contra a Juliana, que está en una placa difícil, que probablemente culmine con un mano a mano entre ella y Catalina.

El angustiante presente de Marisol, la novia de Martin Ku de Gran Hermano: "No se lo deseo a nadie"

Marisol, la novia de Martín Ku, ganó cierta popularidad luego de su visita a la casa de Gran Hermano. La joven fue elegida por la producción para sorprender a su pareja con un "congelados".

Desde hace unos días, la pareja del jugador estaba desparecida de las redes sociales, donde suele estar muy activa para hacer campañas y comentar acerca de todo lo que sucede en el reality.

Sin embargo, en las últimas horas, Marisol reapareció y contó que estuvo ausente porque sufrió un hecho de inseguridad: le robaron su teléfono al cual tenía asociado sus tarjetas de crédito y acceso a sus cuentas bancarias.

"Me había comprado el celu hace 2 semanas. Me lo compré como herramienta de trabajo y me costó 1500 dólares. Encima no tengo las tarjetas ni el acceso a mis cuentas. Cuidense mucho, la calle está dura", expresó.

Marisol reconoció que el episodio la dejó muy abatida. "Estoy anímicamente mal. Estoy somatizando todo, pero ya pasará. Quiero decirles que se cuiden, que no se regalen, que no vayan con los auriculares porque hay gente mala", sentenció.