Tras las salidas de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, Radio Pop habría echado a dos figuras más
Lejos de apagarse el escándalo por los sorpresivos despidos de Lizy Tagliani y la Negra Vernaci de Radio Pop, Ángel de Brito encendió aún más la polémica al revelar que otras dos integrantes también habrían sido desvinculadas.
21 mar 2026, 15:46
Tras las salidas de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, Radio Pop habría echado a dos figuras más
La compleja situación en Radio Pop sumó un nuevo capítulo en la últimas horas y todo indica que el cimbronazo interno estaría lejos de apaciguarse. Tras la reciente desvinculación de Lizy Tagliani y Elizabeth “la Negra” Vernaci de sus respectivos programas Arriba Bebé y La Negra Pop, ahora se conoció otra información que vuelve a sacudir a la emisora: dos figuras del ciclo de la primera de las conductores desafectadas también habrían sido despedidas.
Quien dio a conocer la novedad fue Ángel de Brito, que utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para compartir un mensaje tan breve como explosivo: "Despidieron de la Pop a Marixa Balli y La Lynch, que integran el programa de Lizy Tagliani".
Con esta revelación, el periodista aportó un nuevo capítulo a la profunda reconfiguración que atraviesa la radio. En los últimos días, la emisora quedó en el ojo de la tormenta luego de que trascendiera la decisión de levantar los programas que estaban al frente de Lizy Tagliani y la Negra Vernaci, dos de sus figuras más reconocidas.
De acuerdo a lo informado por De Brito, los cambios no se limitarían únicamente a las conductoras. Por el contrario, también alcanzarían a parte del equipo que acompañaba a Lizy Tagliani en su ciclo. En ese contexto, los nombres que se suman a la lista de desvinculaciones son Marixa Balli y Julio César Lynch, quienes formaban parte del staff del programa.
Pero eso no sería todo. El conductor de LAM también adelantó quiénes podrían tomar la posta en la nueva etapa de la emisora. Según detalló, los elegidos para reemplazar a Lizy Tagliani y la Negra Vernaci serían Luis Piñeyro y José María Listorti, ambos ya vinculados a Radio Pop.
"LIMPIEZA EN POP: Hoy le ofrecen formalmente a Luis Piñeyro y José María Listorti reemplazar a Lizy Tagliani y La Negra Vernaci desde abril. Se vienen cambios fuertes", había anunciado horas antes Ángel de Brito, dejando en claro la magnitud de la reestructuración.
Si bien aún no hay confirmaciones oficiales por parte de la emisora, todo indica que las modificaciones comenzarían a implementarse en abril. De concretarse, el panorama cambiaría de manera drástica en cuestión de días, marcando un antes y un después en la grilla de Radio Pop y en las rutinas de sus principales figuras.
Cuál fue el descargo de Radio Pop sobre la polémica desvinculación de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci
"Con profundo agradecimiento, informamos que Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, conductoras de la mañana de la Pop 101.5, concluyen su ciclo en la emisora. Sus talentos y personalidades únicas, dejan una huella imborrable en la radio y en nuestros oyentes. A lo largo de estos años, compartimos momentos significativos, tanto profesionales como personales, que construyeron un vínculo cercano y afectuoso, haciéndonos crecer y aprender", puede leerse en los primeros párrafos del comunicado oficial de la empresa propietario de la FM.
Al tiempo que argumentaron: "Hoy hemos tomado esta decisión convencidos de que representa lo más adecuado para cada una de las partes. Celebramos esta gran etapa cumplida y mantenemos abiertas las puertas a futuros proyectos".
"Siempre estaremos agradecidos por la entrega y el aporte de Lizy y de la querida Negra. El camino que hemos recorrido juntos quedará en la historia de La Pop. Con el mayor respeto y estima, les deseamos muchos éxitos en sus próximos desafíos", concluyeron escuetamente.