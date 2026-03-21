Tras las salidas de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, Radio Pop habría echado a dos figuras más

Marixa Balli y La Lynch

Pero eso no sería todo. El conductor de LAM también adelantó quiénes podrían tomar la posta en la nueva etapa de la emisora. Según detalló, los elegidos para reemplazar a Lizy Tagliani y la Negra Vernaci serían Luis Piñeyro y José María Listorti, ambos ya vinculados a Radio Pop.

"LIMPIEZA EN POP: Hoy le ofrecen formalmente a Luis Piñeyro y José María Listorti reemplazar a Lizy Tagliani y La Negra Vernaci desde abril. Se vienen cambios fuertes", había anunciado horas antes Ángel de Brito, dejando en claro la magnitud de la reestructuración.

Si bien aún no hay confirmaciones oficiales por parte de la emisora, todo indica que las modificaciones comenzarían a implementarse en abril. De concretarse, el panorama cambiaría de manera drástica en cuestión de días, marcando un antes y un después en la grilla de Radio Pop y en las rutinas de sus principales figuras.

TW Ángel de Brito - Listorti y Piñeyro reemplazos de Vernacio y Tagliani

Cuál fue el descargo de Radio Pop sobre la polémica desvinculación de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci

"Con profundo agradecimiento, informamos que Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, conductoras de la mañana de la Pop 101.5, concluyen su ciclo en la emisora. Sus talentos y personalidades únicas, dejan una huella imborrable en la radio y en nuestros oyentes. A lo largo de estos años, compartimos momentos significativos, tanto profesionales como personales, que construyeron un vínculo cercano y afectuoso, haciéndonos crecer y aprender", puede leerse en los primeros párrafos del comunicado oficial de la empresa propietario de la FM.

Radio Pop despedida de Lizy y La Negra (1)

Al tiempo que argumentaron: "Hoy hemos tomado esta decisión convencidos de que representa lo más adecuado para cada una de las partes. Celebramos esta gran etapa cumplida y mantenemos abiertas las puertas a futuros proyectos".

"Siempre estaremos agradecidos por la entrega y el aporte de Lizy y de la querida Negra. El camino que hemos recorrido juntos quedará en la historia de La Pop. Con el mayor respeto y estima, les deseamos muchos éxitos en sus próximos desafíos", concluyeron escuetamente.