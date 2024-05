El polémico comentario de Virginia sobre Martín Ku y su amigo que indignó a los fans de Gran Hermano

Allí, los dos jóvenes mencionaron que hicieron un viaje a China poco antes de que comience la pandemia, y que por tan solo algunos días lograron volver a la Argentina a tiempo.

"Ustedes dos trajeron el COVID", deslizó Virginia mientras su hija se reía de sus palabras. Si bien Martín no alcanzó a escuchar el comentario porque fue llamado al confesionario, su amigo, que si escuchó, no se mostró muy contento con ello.

"Que cancelable...", repitió el invitado varias veces mientras sus compañeras continuaban manteniendo las risas y aceptaban que podían llegar a ser repudiadas por la audiencia.

Al viralizarse el clip, los internautas opinaron, y estos fueron algunas de las reacciones: "Tiene algo contra los chinos y los uruguayos", "Que intensa en molestar", "No es gracioso! Después dice que no es xenófoba...", "Se zarpa Virginia con sus comentarios".

Gran Hermano 2023: la angustia de Martín Ku tras la eliminación de Zoe Bogach

La salida de Zoe Bogach de Gran Hermano 2023 (Telefe), en placa positiva, pegó fuerte en la casa y Martín Ku fue uno de los más angustiados.

Resulta que El Chino subió a placa a la joven, gracias a que su amigo Facundo ganó el liderazgo de la semana, y sintió culpa por su eliminación.

Otros de los más afectados con la sorpresiva partida de Zoe fue Bautista Mascia, uruguayo con el que Bogach había construido una amistad en la casa.

Nicolás Grosman se mostró menos afligido con la salida de su amiga porque se quedó en la casa su “novia”, Florencia Regidor, con quien Zoe quedó mano a mano en la placa.

Martín “Chino” a Darío Martínez Corti: -No, no, no. ¡Increíble!

Bautista Mascia: -¡Qué bajaza!

Chino: -Zoe, boludo... Che (Emma), me dolió. Me dolió lo de Zoe.

Emma Vich: -Sí, es una iconic. Una original. Ahora somos un original menos. Somos seis.

Chino a Mateo, amigo de Nicolás Grosman: -Me dolió lo de Zoe. Amigo, la subí yo a placa.

Mateo: -Obvio que sí, pero ya sabés cómo funciona esto