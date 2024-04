El polémico pedido de Julieta Poggio que perjudica la imagen de Coti Romero: "Ningunea"

Y agregó: "Lo pide ella misma, no quiere que marcas que trabajen con ella trabajen con Coti. Son marcas de ropa, me dijeron que maquilladores y peinadores no podían compartir famosos”.

Ahí, la panelista Marcela Feudale remarcó: “Eso ningunea un poco la acción de Coti cuando dice ‘ay bueno, yo tengo todos productores atrás y ella lo hace solita' como ninguneandola. Esto tampoco está bueno”.

Más adelante, Marixa Balli y Nazarena Vélez opinaron sobre la actitud de la actriz y sostuvieron: "A mí no me parece mal". "Eso es muy normal, hagámonos cargo de que eso pasa normalmente", aseguraron.

Julieta Poggio reveló cuándo ingresará a la casa de Gran Hermano 2023

En una entrevista con PrimiciasYa, Julieta Poggio criticó duramente a Alfa tras lo sucedido con Manzana y además, reveló cuándo ingresaría a la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe).

"Muy feo lo que hizo Alfa con Manzana, fue el límite que no había que pasar. A Alfa no le importa nada, él es así. No tiene cura, ¡perdón Alfa!", arrojó la actriz sobre el violento episodio en diálogo con este portal.

Por otro lado, destacó quién es su judadora preferida: "Furia es la verdadera protagonista, todo pasa alrededor de ella. La veo en la final, aún no se con quiénes, falta mucho, pero ella llega a la final", aseguró.

Al ser consultada sobre cuándo ingresaría a la casa de Gran Hermano, dijo: "Me gustaría ingresar en la final. Me gustaría entrar para darle unos consejos en esa última semana que es muy movilizante todo lo que se siente en ese momento al ser muy poquitos". Y por último aclaró: "Pero no me quedaría a dormir, es una experiencia que ya viví. Entraría a visitarlos por unas horas".