La furia de la mamá de Julieta Poggio con el notero de Lam: impactante video

Tras la repercusión de este suceso, Santiago Sposato finalmente habló en LAM acerca del momento y comentó: "Hace un año que le estamos haciendo notas a Julieta Poggio y es la primera vez que nombramos el tema. Ni siquiera preguntarle qué pasó, sino, lo pusimos como una de las tantas situaciones incómodas”.

“En el momento me siguió hablando, terminó la nota y con cara de muy enojada me dice '¿como me podes preguntar eso? Hace un año que estoy haciendo notas y nunca jamás ningún colega tuyo se animó a preguntarme por ese momento'. Ella cuando se mete en la casa de Gran Hermano me parece que se expone”, relató.

Luego puntualizó en la mamá de la artista y explicó: “La nota terminó, Julieta me dice que no le gustó, bueno, le pido disculpas y me voy al sector refrigerios porque estábamos en una sala de prensa. Me voy hasta la mesa, y ahí viene a encararme la mamá de Juli Poggio. Me dice 'vos sos un desubicado, como le vas a preguntar eso a ella que es una figura del medio'”.

“Yo la escuchaba, la escuchaba, una mujer enojada en un evento, pero digo, no le voy a contestar porque al hacer esa escena en un lugar público con tantos periodistas, lo único que vas a lograr es que alguien te grabe con un teléfono y expongas el tema poniéndolo arriba de la mesa. Nadie hubiera hablado de esto, quizás hasta la nota no salía. La reacción de la madre lo único que hizo es que se viralice el tema”, concluyó.

Julieta Poggio recordó la final de Gran Hermano con un tierno mensaje para Marcos y Nacho

A un año de la emocionante final de Gran Hermano (Telefe) que se disputó entre Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, la ex participante conmovió a todos con un un tierno mensaje en sus redes sociales.

La artista quedó en tercer lugar en aquella gala que coronó a Marcos Ginocchio como el campeón de la edición 2023 y recordó todo lo sucedido con mucha alegría y nostalgia.

"¿En qué momento pasó? Jamás voy a olvidar la adrenalina que corría por mi cuerpo esa noche, volviendo a la vida totalmente perdida y sin entender nada pero con miles de metas, ilusiones y sueños por delante", escribió junto al clip de su salida de la casa.

Julieta Poggio aniversario de la final

Luego compartió un video realizado por sus fanáticos sobre sus días en la casa y admitió: "La experiencia más única, irrepetible y mágica en mi vida. Gracias por acompañarme y por seguir haciéndolo".

Por último, le dedicó unas palabras a Marcos y Nacho y expresó: "Lo mejor y lo más lindo de esa noche fue compartirla con ustedes dos, querernos tanto, ser tan generosos y sentirnos ganadores los tres. No podría haber sido mejor".