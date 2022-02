El posteo de Camila Homs después de confirmarse el fin de su relación con Rodrigo de Paul

"Acá me contestó Rodrigo De Paul. En Madrid son cinco horas más que acá, así que no sé si nos estará mirando. Pero respondió. Y me puso 'Si, amigo, estamos separados'", contó el conductor de Nosotros a la mañana.

A las poca horas de la confirmación de la separación, Camila subió una historia a su cuenta de Instagram, que muchos interpretaron como un sugestivo mensajes para el futbolista.

La modelo publicó un video, que grabó después de una sesión de entrenamiento, donde está sacando la lengua.

En el mensaje que le envió a El Pollo, De Paul precisó hace hace meses que ya no están juntos.

"Hace meses que estamos separados, pero está todo bien. Nosotros nos queremos mucho y nos respetamos porque somos familia, pero no estamos juntos", le dijo el futbolista al conductor.

El like de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

Rodrigo De Paul metió el dedo en el teléfono y generó una serie de especulaciones sobre su historia privada con Tini Stoessel. El futbolista del Atlético de Madrid le dio like a una foto de la cantante y avivó las llamas de un posible romance.

Hasta el momento no hay más que un trascendido periodístico y De Paul sabe que su like iba a generar un revuelo bárbaro por lo que decidió quitarlo de inmediato.

La foto que likeo Rodrigo De Paul es la que publicamos aquí y que forma parte de un posteo en el Instagram oficial de Tini Stoessel.

"Circuló una foto de Tini Stoessel que subió antes de ayer donde a Rodri se le escapó un like. ¿Por qué digo que se le escapó?", empezó contando la panelista de Carmen Barbieri, Estefanía Berardi.

"Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like", contó.

"Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde porque yo lo vi y ahora ya no está más", aseveró la panelista.

Rodrigo De Paul tuvo un fin de semana complicado porque su equipo perdió con el Barcelona.