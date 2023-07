El posteo que compartió Zaira tras confirmarse la internación de Wanda Nara

Mientras se conocía la noticia de la internación de su hermana, Zaira Nara compartió en su cuenta de Instagram fotos de una producción, que colgó en su feed y en las historias.

En las imágenes se la ve a la modelo posando con flores rosas acompañado de un look muy canchero. En el entorno íntimo de la mediática prevalece el silencio. Andrés Nara fue el único que habló, pero dijo no conocer en detalle cuál es el cuadro que afecta a su hija.

La desesperada reacción de Andrés Nara tras enterarse de la internación de Wanda

Este jueves se conoció una noticia alarmante: Wanda Nara fue internada de urgencia luego de presentar un malestar estomacal. Aún hay un enorme hermetismo en su círculo íntimo.

Su padre, Andrés Nara, expresó su preocupación y reveló que todavía no pudo tener contacto con ella para saber más sobre su cuadro clínico.

“Me acabo de enterar por ustedes de esta noticia. Estuve tratando de chequear y no di con nadie. Las personas más allegadas no están en línea, no están contestando”, dijo en diálogo con A la tarde.

Andrés comentó que el vínculo entre ellos había mejorado, pero hace poco volvieron a distanciarse. “Veníamos bien pero últimamente no, nos desconectamos un poco por pavadas”, explicó.

“Obviamente estoy preocupado porque no pude chequear. No estoy cerca de Los Arcos. Estoy tratando de averiguar un poco más a ver si necesita algo”, remarcó.

Al finalizar, Andrés aseguró que buscará acercarse al Sanatorio para seguir de cerca la evolución de Wanda. “Voy a tratar de comunicarme y ver si puedo tomar cartas en el asunto de forma personal para saber si necesitan algo o tengo que ir yo de urgencia”, cerró.