El preocupante conflicto que reveló Marcela Tauro sobre la separación de Guillermo Francella: "Su hijo Nicolás..."

Al tiempo que luego en Intrusos, Marcela Tauro se refirió a la versión de la separación del popular actor de su mujer e hizo saber que el propio Guillermo Francella habló con la actriz y productora Fernanda Meneses, a quien le aceptó la crisis, pero no la separación, a través de un mensaje de audio que ella mismo escuchó.

"Él no quiere desmentir porque dice que a esta altura de su vida no tiene que desmentir nada", aseguró Tauro, y detalló: "El audio que yo escuché es que están viviendo juntos, en la misma casa. Como que tuvieron una crisis, pero que están bien".

Fue allí que la periodista de América reveló el conflicto que generó la crisis familiar. "Después tienen rispideces porque uno defiende a más a un hijo [que a otro]. Nico parece que es un poco más pispireta y le trae bastantes disgustos a Guillermo, a Marynés no porque viste cómo somos las madres", deslizó.

Y cuando sus compañeros quisieron saber disgustos de qué tipo, la intrusos señaló tajante: "Disgustos de mujeres. No sé si es grave". Y sin entrar en detalles puntuales, puso como ejemplo: "De pronto hay gente que suelta más rápido y hay gente que no. Entonces vos de pronto empezás a salir con una señora que está recientemente separada y te aparece el exmarido", dejando entrever que una situación similar habría vivido el hijo de Francella lo que habría puesto en jaque la armonía familiar.

Filtran nuevo y tremendo detalle de la separación de Guillermo Francella y Marynés Breña

Este lunes se conoció que Guillermo Francella y Marynés Breña se separaron después de 36 años de relación. En tanto, desde Socios del espectáculo (El Trece), Paula Varela dio más información y blanqueó que la pareja venía de una profunda crisis.

“Él hace tres semanas se fue a Miami con él hermano y ella también hizo un viaje sola. No es la primera vez que hacen viajes solos, por supuesto, pero me llegó el rumor y ayer lo confirmé. Están separados y me dicen que venían transitando una crisis muy profunda”, detalló la panelista.

Guillermo Francella y Marynés Breña

Y añadió: “Guillermo está en un gran momento profesional, de los mejores, y a veces pasa que la parte sentimental no acompaña en estos casos. Marynés es una gran compañera de toda la vida y lo va a seguir siendo porque tienen una unión familiar muy fuerte, sobre todo con sus hijos”.

“La decisión de cortar habría sido de ella”, aportó Rodrigo Lussich. “Sí, ella tomó la decisión pero justamente porque venían de estas crisis”, aclaró la panelista.