El preocupante mensaje del Negro Oro en las redes: "Cansado y triste"

"Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz!”, añadió absolutamente conmovido.

Y expresó: “Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz".

Luego, en otro posteo, sumó: “Dios, si es que hay Dios... Salva mi alma, si es que tengo alma”, alertando aún más a sus seguidores que llenaron la publicación de mensajes de ánimo.

Al otro día, ya más tranquilo, el Negro Oro publicó un nuevo mensaje y contó qué le pasó, llevando tranquilidad a todos: "Buen día!!! Estoy bien. Fuerte ataque de angustia sin ningún motivo! Pero aquí estoy tranquilo. Gracias".

El Negro Oro explicó los motivos de su salida de Nosotros a la mañana

El conductor Oscar González Oro se despidió al aire este viernes del ciclo mañanero Nosotros a la mañana, El Trece, y dio las razones.

"Voy a extrañar levantarme temprano, vestirme y venir al canal todos los días. Mañana es mi último programa", dijo el Negro Oro.

Y argumentó:"Me han mimado, me han tratado muy bien. No me estoy yendo antes, el contrato original era hasta hoy, día 4. Había una posibilidad de seguir hasta el 11 pero tengo un compromiso en Uruguay y tengo que irme lamentablemente".

"Los voy a extrañar. Algún día nos reencontraremos de alguna manera. Agradecerles a todos ustedes que me han apoyado y mucho (señalando a los panelistas)", finalizó el conductor apenas comenzó la edición del viernes y luego siguió presentando los temas del día.

Oro confirmó que se finalizó su contrato y que no podrá seguir en el ciclo por otros compromisos que ya tenía asumidos.