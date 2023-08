El Negro Oro dejó Nosotros a la mañana y explicó los motivos al aire

En este sentido, el conductor se despidió al aire este viernes del ciclo mañanero y dio las razones: "Voy a extrañar levantarme temprano, vestirme y venir al canal todos los días. Mañana es mi último programa", dijo Oscar González Oro.

Y argumentó: "Me han mimado, me han tratado muy bien. No me estoy yendo antes, el contrato original era hasta hoy, día 4. Había una posibilidad de seguir hasta el 11 pero tengo un compromiso en Uruguay y tengo que irme lamentablemente".

"Los voy a extrañar. Algún día nos reencontraremos de alguna manera. Agradecerles a todos ustedes que me han apoyado y mucho (señalando a los panelistas)", finalizó el conductor apenas comenzó la edición del viernes y luego siguió presentando los temas del día.

Oro confirmó que se finalizó su contrato y que no podrá seguir en el ciclo por otros compromisos que ya tenía asumidos.

Marcela Tauro dio su categórica opinión del escándalo entre Cinthia Fernández y el Negro Oro: "Fue raro"

Tras la repercusión que tomó ese tenso momento al aire entre Cinthia Fernández y el Negro Oro, Marcela Tauro habló en el ciclo radial Por si las moscas y dio su opinión sobre el tema con su experiencia al aire de tantos años.

"Todo fue raro porque el Negro cuando ve que están discutiendo tiene que dejarlos discutir. Por lo que yo vi, le estaban hablando por la cucaracha diciéndole ‘cortalo, cortalo’. Está todo armado...", explicó la periodista del programa Intrusos, América Tv.

Y añadió: "Lo que pasa es que nosotros los panelistas tenemos bastante culpa porque creemos que somos estrellas. A mí me pasó veinte mil veces de discutir y después te das cuenta de que quedas mal al aire".

"Y la verdad que es un laburo, ella puede preguntar, el entrevistado se puede sentir ofendido pero no entendí por qué se ofendió", finalizó Tauro.