El preocupante problema de salud de Luis Miguel, que podría llevarlo a suspender su gira

Embed

El panelista indicó que tenían en mente reprogramar el concierto, pero eso no fue posible: "Al mediodía escribieron y me dijeron: 'se suspende Luis Miguel, hoy no tiene voz'. Quisieron correr la fecha, querían ponerla el domingo, pero no era posible porque están las PASO".

Finalmente, el mexicano accedió a un tratamiento con corticoide para poder sentirse mejor y no fallarle a su público. "Tuvieron que medicarlo para que pueda presentarse. Esto podría poner en riesgo el resto de las presentaciones", concluyó.

Nazarena Vélez contó todos los detalles de su noche íntima con Luis Miguel

Este lunes, en LAM (América TV), Nazarena Vélez reveló todos los detalles de su noche íntima con Luis Miguel.

Yanina Latorre -que está reemplazando a Ángel de Brito- le preguntó a Naza cómo fue que la contactaron allá por la década del 90 para conocer al Sol de México. "Fui yo sola, cual larva. Nadie me buscó, yo era fan de él", afirmó.

"Tengo una amiga que es productora que me dice 'mañana se hace en el Sheraton una cena donde me pidieron que lleve cinco, seis chicas diosas'", recordó la modelo. "Es un poco la manera en la que opera Luis Miguel", acotó Yanina, quien rememoró que Luciana Salazar también pasó la noche con el artista.

"No había nadie que yo conozca ese día, pero eran bombas las chicas. Dije 'voy'. 'Vas a quedar como un gato', me dijo. 'No me interesa, quiero ir', le dije", sumó.

"Era post show. Esto fue en su habitación y comimos. Yo creo que para después las chicas que querían se quedaban. Yo iba en modo fan", dijo. "Si te ofrecía quedarte...", tiró Yanina. "Me ofreció", le confirmó. "No te creo nada", lanzó la mujer de Diego Latorre.

"Yo tenía 22 o 23 años. No te hagas la canchera, a los 23 y como nos criaron a nosotras, ¿de verdad?", le preguntó la exvedette. "Le daba", le respondió Yanina. "Yo no, no le di. Fui en modo fan. Yo me casé virgen. Tenía esa cosa de que si tenés relaciones sexuales... hoy sabés cómo le doy", reflexionó.

La rubia quiso saber más detalles de esa noche y le volvió a preguntar sobre Luis Miguel. Nazarena contó que en la habitación del hotel había almendras y champagne y que Luismi estaba vestido todo de negro: tenía una remera y un pantalón sastrero. "Tenía 25 años. Tenía puesto perfume, era muy caballero, muy amoroso", detalló. "Yo fui directamente a la habitación. Yo no cené, me quedé sentada en el piso. Yo tenía puesto un enterito de jean, remera y zapatillas", expresó.

Yanina insistió con que no le creía. Y ahí Naza le respondió: "Pero por qué te voy a decir que no, me acosté con cada bol..., y no te voy a reconocer a Luis Miguel, ¿me estás cargando?".