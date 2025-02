El preocupante testimonio de las víctimas del robo en el que participó Morena Rial: "Tenemos miedo"

Allí, mostraron el interior de la vivienda y detallaron que solamente llegaron a llevarse una computadora y dos teléfonos celulares, debido a que a pesar de que les cortaron la electricidad, la alarma sonó igual dado que contaba con una batería de respaldo, motivo por el que, tras revolver toda la casa, huyeron por la misma ventana por la que habían ingresado.

Dado que hacía un día que se habían ido de vacaciones, Sol detalló que se enteraron que habían entrado a su casa gracias al sistema de alarma. En tanto, Felipe agregó que un amigo suyo se acercó a la propiedad e ingresó junto a la policía, para mediante una videollamada mostrarle los ambientes de la casa y allí verificar lo que les faltaba.

Así, tras escuchar atentamente el relato de las víctimas del robo en el que presuntamente participó Morena Rial, Pamela David fue directa: "¿Tienen miedo que la casa esté marcada?", consultó tras lo cual Felipe fue sincero.

"Sí, un poco de miedo tenemos", admitió y confesó: "ayer dormíamos y escuchábamos ruidos de motos... Obviamente teníamos la alarma y ahora pusimos cámaras también, pero un poco de miedo tenemos obviamente".

En tanto, sobre la posibilidad que los hayan entregado, Felipe fue claro. "No sé si una entregada, pero sí obviamente sabían que nos habíamos ido de vacaciones, porque nos fuimos de vacaciones un día y al otro día entraron, así que el dato lo tenían", concluyó resignado.

Cuál fue el firme gesto que tuvo Rocío Rial tras la detención de su hermana Morena

En medio del mal momento que vive la familia Rial por la detención de Morena por un presunto “robo con escruche” que habría cometido en Villa Adelina, se conoció el gesto que tuvo su hermana, Rocío Rial, con ella.

“Es todo muy reciente. Yo le doy el parte solo a Jorge, no le voy a brindar el parte a toda la familia. Si me lo pregunta, se lo daré, pero entiendo que está en conocimiento. Todo el país está en conocimiento. Y hay que recordar que es muy reciente”, había dicho el abogado de Morena, Alejandro Cipolla, en una nota que le dio a A la tarde (América TV).

Morena y Rocío Rial

Además, indagado por los miembros de la familia que estarían interesados en visitar a Morena en la cárcel, el letrado dijo: “Esas son cuestiones que no puedo informar y no me quiero meter en una interna que no me corresponde y que no le sirve a Morena”.

Y luego agregó: “En su momento, la primera vez, hablé con Rocío. Hablé en su momento. Ahora no, pero están al tanto de todo”.

“Ella fue la encargada de ir a buscar al bebé y llevarlo a la casa para que esté con Jorge”, señaló en referencia a Amadeo, el nene de cuatro meses que tuvo con Matías Ogas (también tiene a su hijo mayor Francesco, fruto de su relación anterior con Facundo Ambrosioni). Por último, comentó: “Ahora tiene relación con la hermana y con el padre, con los demás no”.