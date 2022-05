El primer posteo de Marcelo Tinelli tras confirmar su separación de Guillermina Valdés

Tras esta noticia, Marcelo volvió a las redes con un tierno posteo de su hijo Lorenzo. El conductor mostró que su quinto hijo se iba por primera vez de campamento.

“Y un día llegó el primer campamento de Lolo!! Cuanta emoción !! Estoy feliz de haberlo acompañado en este momento único e irrepetible”, escribió el conductor junto a una foto en la que se la ve con el pequeño.

tinelli.jpg

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés confirmaron la separación

“¿La mesa chica no lo sabía?”, consultó Andrea Taboada. “Con Fede Hoppe y el Chato Prada hace mucho que no hablo, no lo sé”, dijo y preguntó a sus panelistas: “¿Tinelli o Guillermina? Marcelo me dejó de contestar en un momento”.

“’Marcelo Tinelli, ¿estás separado?’, le preguntó en periodista. ‘Sí, Angelito. Hubo algunas frases entre nosotros y me dijo ‘No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien’. Le pregunté si era por eso que hacían un viaje por separado y si estaba en el exterior, y se fue a negro. Lo hackearon. Está en Dubai ya”, indicó con ironía Ángel.

“Guillermina Valdés me dijo ‘Hola Angelito, ahí los estoy leyendo porque no estoy en casa. Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos, sos testigo’. Evidentemente, conociéndolos, acordaron este discurso en común para contestarle a todo el mundo; que la verdad, yo lo viví”, reveló el periodista.