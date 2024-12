El primer y especial lugar que visitaron Wanda Nara y L-Gante en Roma: las fotos

Lo cierto es que Wanda y L-Gante disfrutan además de la recorrida por distintos lugares europeos y desde sus cuentas en Instagram compartieron fotos desde Roma, Italia.

wanda nara l-gante en roma 4.jpg

Allí aprovecharon para visitar el sagrado Vaticano y mostraron toda la arquitectura histórica del lugar tanto de noche como de día.

Además, Elian Valenzuela se mostró relajado tomando un trago con una vista aérea privilegiada del lugar donde se encuentran alojados mientras que la mediática mostró el rico plato de pastas italianas que disfrutó.

En medio de la tensión judicial con su ex Mauro Icardi, Wanda Nara se tomó unos días de descanso y relax en Europa con su novio.

Mirá las imágenes.

wanda nara l-gante en roma 3.jpg

wanda nara l-gante en roma.jpg

wanda nara l-gante en roma 2.jpg

wanda nara l-gante en roma 5.jpg

La polémica foto íntima de Mauro Icardi y la China Suárez que enfureció a Wanda Nara

A tres años de aquel famoso encuentro en París entre Mauro Icardi y la China Suárez que desató el Wandagate, y que claramente fue el comienzo del fin de su matrimonio con Wanda Nara, por estos días el futbolista y la actriz volvieron a cruzarse en un boliche.

Sucede que a diferencia de aquella vez -por obvias razones-, en esta oportunidad no tuvieron problema en que los vean juntos. Y si bien a la China le molestó que algunos curiosos los grabasen, por lo que intentó detener la grabación, horas después se viralizó una picantísima imagen de los dos que habría hecho estallar de furia a Wanda Nara, quien aseguró no descansar hasta destruir a la ex de Vicuña.

Lo cierto es que la fotografía en cuestión fue creada con inteligencia artificial, y obtuvo la aprobación de muchos fanáticos del rosarino que anhelan la concreción del romance de manera oficial mientras que los seguidores de la China no estarían tan contentos con este vínculo.

Concretamente, allí puede verse a Eugenia Suárez embarazada de Mauro Icardi, quien justamente hace unos días aseguró que esperaba ponerse de novio con la actriz.