La polémica foto íntima de Mauro Icardi y la China Suárez que enfureció a Wanda Nara

Sucede que a diferencia de aquella vez -por obvias razones-, en esta oportunidad no tuvieron problema en que los vean juntos. Y si bien a la China le molestó que algunos curiosos los grabasen, por lo que intentó detener la grabación, horas después se viralizó una picantísima imagen de los dos que habría hecho estallar de furia a Wanda Nara, quien aseguró no descansar hasta destruir a la ex de Vicuña.