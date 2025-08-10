Melody Luz reveló por qué se rompió la relación con Charlotte Caniggia: "Cosas complicadas"

"El alejamiento se dio porque dijo cosas también muy feas para conmigo, innecesarias y a Alex no le gustó nada y decidió no tener más contacto con ella", enfatizó la madre de Venezia sobre el quiebre del vínculo con Charlotte.

Consutada sobre si Charlotte intentó disculparse con ella, la bailarina comentó: "Creo que no. Es una pena igual todo. No es que yo le digo a él: ´No le hables o bloqueala´. No, nada que ver. A mí me sorprendió cuando me dijo que la había bloqueado; no me lo esperaba. Es una familia tan conflictiva que algo más o algo menos que me digan o que me ataquen a mí, no me asusta ni me sorprende. Siento que no me lo merezco porque yo jamás traté así a nadie. Ni a Charlotte ni a Mariana les dije cosas tan hirientes y tan feas como me dijeron a mí. Pero lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan".

Charlotte Caniggia, Melody Luz y Alex Caniggia (2)

La fuerte opinión de Melody Luz sobre la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia

Melody Luz habló con Sálvese Quien Pueda (América TV) y dejó entrever que no es la responsable de las diferencias entre su novio Alex Caniggia y la hermana Charlotte, aunque le duela ya que la pequeña Venezia está en el medio de ellos, y extraña a su tía.

"No aconsejé nada. Él, más que nadie, conoce a su hermana y sabe el vínculo que tienen. Siempre voy a apostar a que estén bien. Yo todavía estoy esperando las disculpas", comenzó la bailarina, insinuando que deben arreglar los problemas ellos dos.

"Fui atacada desde un principio. Lo que más me dolió fue cuando Mariana me echó del departamento cuando estaba por parir, pensando que era una ocupa; ni siquiera pensó en su nieta. Después de eso, nada más me duele. Sostengo que tienen que ir a terapia. A Alex, cuando venga, le voy a decir que vaya, porque es una salvación para uno. Cuando uno está bien, se maneja mejor, no se autoboicotea relaciones, no busca peleas ni problemas. La gente no lo hace conscientemente", explicó.