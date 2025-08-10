A24.com

Melody Luz reveló por qué se rompió la relación con Charlotte Caniggia: "Cosas complicadas"

La bailarina Melody Luz dio detalles del conflicto que estalló con Charlotte Caniggia y Mariana Nannis luego de reconciliarse con Alex Caniggia.

10 ago 2025, 15:30
Melody Luz reveló cuándo y por qué se rompió la relación con Charlotte Caniggia: "Cosas complicadas"

Melody Luz contó cuándo y por qué se quebró la relación con Charlotte Caniggia y Mariana Nannis, escándalo que quedó al descubierto luego de que la bailarina se reconcilió con Alex Caniggia, padre de su hija Venezia, luego de unos meses separados y la fugaz relación que tuvo ella unas semanas con el cocinero Santiago del Azar.

"Con Mariana Nannis no hay vínculo. No, nada. Todo lo público que se sabe. No avanzó ni retrocedió nada. No la conoce a su nieta. Nunca la vio. Nunca nada", dijo la bailarina en charla con Pronto.

"A mí me lo preguntan mucho y de mi parte, no porque ella me ha tratado de cosas horribles y me ha dicho cosas espantosas. Entonces, corriéndome de que sea su abuela, digo que a mí no me interesaría que mi hija se relacione con una persona que trata tan mal a su mamá. Pero, bueno, es la abuela por parte del padre y el día que el padre lo quiera se va a relacionar y si todavía no quiere no lo hará. Pero no es mi responsabilidad", remarcó sobre la posbilidad de una tregua con su suegra luego de todas las cosas que se dijeron.

Y en cuanto a las diferencias con Charlotte, hermana de Alex Caniggia, Melody Luz admitió: "No tengo dudas de que la quiere a Venezia y mi hija cada vez que ve una foto de la tía la nombra y supongo que la extraña. Pero en el medio hay cosas complicadas".

"El alejamiento se dio porque dijo cosas también muy feas para conmigo, innecesarias y a Alex no le gustó nada y decidió no tener más contacto con ella", enfatizó la madre de Venezia sobre el quiebre del vínculo con Charlotte.

Consutada sobre si Charlotte intentó disculparse con ella, la bailarina comentó: "Creo que no. Es una pena igual todo. No es que yo le digo a él: ´No le hables o bloqueala´. No, nada que ver. A mí me sorprendió cuando me dijo que la había bloqueado; no me lo esperaba. Es una familia tan conflictiva que algo más o algo menos que me digan o que me ataquen a mí, no me asusta ni me sorprende. Siento que no me lo merezco porque yo jamás traté así a nadie. Ni a Charlotte ni a Mariana les dije cosas tan hirientes y tan feas como me dijeron a mí. Pero lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan".

Charlotte Caniggia, Melody Luz y Alex Caniggia (2)

La fuerte opinión de Melody Luz sobre la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia

Melody Luz habló con Sálvese Quien Pueda (América TV) y dejó entrever que no es la responsable de las diferencias entre su novio Alex Caniggia y la hermana Charlotte, aunque le duela ya que la pequeña Venezia está en el medio de ellos, y extraña a su tía.

"No aconsejé nada. Él, más que nadie, conoce a su hermana y sabe el vínculo que tienen. Siempre voy a apostar a que estén bien. Yo todavía estoy esperando las disculpas", comenzó la bailarina, insinuando que deben arreglar los problemas ellos dos.

"Fui atacada desde un principio. Lo que más me dolió fue cuando Mariana me echó del departamento cuando estaba por parir, pensando que era una ocupa; ni siquiera pensó en su nieta. Después de eso, nada más me duele. Sostengo que tienen que ir a terapia. A Alex, cuando venga, le voy a decir que vaya, porque es una salvación para uno. Cuando uno está bien, se maneja mejor, no se autoboicotea relaciones, no busca peleas ni problemas. La gente no lo hace conscientemente", explicó.

