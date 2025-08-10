A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SU VERDAD

Eugenia Tobal dio detalles de su escandaloso divorcio de Nicolás Cabré: "Sufrí"

La actriz Eugenia Tobal se refirió a la separación de Nicolás Cabré en 2012 a apenas unos meses de casarse y la posterior relación del actor con la China Suárez.

10 ago 2025, 14:15
Eugenia Tobal dio detalles de su escandaloso divorcio de Nicolás Cabré: Sufrí
Eugenia Tobal dio detalles de su escandaloso divorcio de Nicolás Cabré: Sufrí

Eugenia Tobal dio detalles de su escandaloso divorcio de Nicolás Cabré: "Sufrí"

Eugenia Tobal fue una de las invitadas del sábado a La noche de Mirtha (El Trece) y recordó su escandalosa separación de Nicolás Cabré a pocos meses de casarse. Justo se dio con la presencia de Laurita Fernández en la mesa, otra posterior ex novia del actor entre los años 2018 y 2021.

"Nos conocimos trabajando en Mujeres de nadie, una tira de Pol-Ka hace como veinte años", dijo Lucía Galán sobre Tobal. Ahí, Mirtha Legrand le preguntó directo a la actriz por un complicado momento sentimental que pasó en su vida hace muchos años atrás: "¿Vos sufriste mucho por amor Eugenia?".

Y la actriz y conductora respondió con sinceridad: “Sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero está bueno decir que después de eso mi vida fue bárbara también".

"Siempre me ponen en un lugar de pobrecita y la verdad que no. Mi vida fue maravillosa y he construido”, sostuvo Eugenia Tobal, madre de la pequeña Ema, fruto de su amor con Francisco García Ibar.

"Sufrí como cualquiera cuando se separa, que se yo", remarcó Eugenia sobre aquella separación tan comentada de Nicolás Cabré. Y añadió con seguridad sobre esa experiencia: "La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas y yo me dediqué a sanar".

"Di vuelta la página. Pasaron 15 años después de esa ruptura que todo el mundo conoce y la verdad que mi vida fue maravillosa después y tengo un presente hermoso", concluyó la actriz dejando atrás aquel mal momento que pasó y que tanta repercusión tuvo a nivel mediático.

Eugenia Tobal y Nicolás Cabré se separaron en enero de 2012, apenas ocho meses después de haberse casado en 2011. La separación se produjo tras una crisis de pareja en medio de un gran escándalo tras ser el actor vinculado a su compañera en ficción Los Únicos, la China Suárez, con quien luego blanquearía el romance y tendría a su hija Rufina.

Embed

Qué dijo Nicolás Cabré del inesperado regreso de su hija Rufina a la Argentina

Nicolás Cabré conversó en el ciclo radial Agarrate Catlina (La Once Diez) y volvió a enfatizar en lo dicho semanas atrás, cuando se supo que Rufina dejaría Argentina para instalarse en Estambul con la madre la China Suárez y la actual pareja, Mauro Icardi.

“Estoy contento de dar alas a Rufi y que pueda tener opciones. Lo que yo sienta con eso es un tema mío que tengo que trabajar yo pero ella tiene libertad de decidir. No va a ser fácil pero la vida es así”, dijo el actor sobre la libertad que le dio a su hija para que decida qué quería hacer.

Además, sumó en su relato las posibilidades que ofrece actualmente la tecnología para comunicarse: "Siempre ayuda, la acompañaré como pueda. Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella".

Además, en la entrevista con Catalina Dlugi, el ex de la China se refirió al romance que vive con Rocío Pardo, con quien pasa un gran momento y hay planes de boda.

“Todos los días me voy a dormir riéndome, es un placer mi relación. Es lo que siempre soñé sin animarme a soñar. Y la admiro en lo profesional por eso nos animamos a encarar cosas juntos", se sinceró el artista.

Nicolás Cabré y Rufina (1)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Eugenia Tobal Nicolás Cabré China Suárez

Lo más visto