Eugenia Tobal dio detalles de su escandaloso divorcio de Nicolás Cabré: "Sufrí"

"Sufrí como cualquiera cuando se separa, que se yo", remarcó Eugenia sobre aquella separación tan comentada de Nicolás Cabré. Y añadió con seguridad sobre esa experiencia: "La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas y yo me dediqué a sanar".

"Di vuelta la página. Pasaron 15 años después de esa ruptura que todo el mundo conoce y la verdad que mi vida fue maravillosa después y tengo un presente hermoso", concluyó la actriz dejando atrás aquel mal momento que pasó y que tanta repercusión tuvo a nivel mediático.

Eugenia Tobal y Nicolás Cabré se separaron en enero de 2012, apenas ocho meses después de haberse casado en 2011. La separación se produjo tras una crisis de pareja en medio de un gran escándalo tras ser el actor vinculado a su compañera en ficción Los Únicos, la China Suárez, con quien luego blanquearía el romance y tendría a su hija Rufina.

Qué dijo Nicolás Cabré del inesperado regreso de su hija Rufina a la Argentina

Nicolás Cabré conversó en el ciclo radial Agarrate Catlina (La Once Diez) y volvió a enfatizar en lo dicho semanas atrás, cuando se supo que Rufina dejaría Argentina para instalarse en Estambul con la madre la China Suárez y la actual pareja, Mauro Icardi.

“Estoy contento de dar alas a Rufi y que pueda tener opciones. Lo que yo sienta con eso es un tema mío que tengo que trabajar yo pero ella tiene libertad de decidir. No va a ser fácil pero la vida es así”, dijo el actor sobre la libertad que le dio a su hija para que decida qué quería hacer.

Además, sumó en su relato las posibilidades que ofrece actualmente la tecnología para comunicarse: "Siempre ayuda, la acompañaré como pueda. Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella".

Además, en la entrevista con Catalina Dlugi, el ex de la China se refirió al romance que vive con Rocío Pardo, con quien pasa un gran momento y hay planes de boda.

“Todos los días me voy a dormir riéndome, es un placer mi relación. Es lo que siempre soñé sin animarme a soñar. Y la admiro en lo profesional por eso nos animamos a encarar cosas juntos", se sinceró el artista.