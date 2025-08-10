A24.com

La fuerte respuesta de Eva Bargiela a las críticas por el moisés de su bebé: "Cada uno..."

Eva Bargiela mostró el moisés de su bebé y recibió críticas en las redes. Con altura, respondió y defendió su elección para la llegada de Faustino.

10 ago 2025, 17:58
eva bargiela 2
eva bargiela 2

En las últimas horas, Eva Bargiela generó revuelo entre sus seguidores al publicar un video en el que muestra el moisés que usará para su hijo Faustino, quien está por nacer. La modelo, que transita con emoción su primer embarazo, compartió el momento íntimo en sus redes sociales, donde suele documentar cada paso de esta nueva etapa.

“Nos llegó algo que estábamos esperando con mucha mucha ansiedad”, expresó la modelo en el clip mientras mostraba cómo montaba el moisés.

Sin embargo, como suele ocurrir en redes sociales, no todos los comentarios fueron positivos. Inmediatamente, las críticas no tardaron en llegar y algunos usuarios opinaron con dureza: "Con un buen cochecito mientras es chiquito no hay necesidad de estás pavadas, en dos meses te metes en el c... el moisés"; "Un canasto de mimbre adaptado a moises, jajajaja"; "Digamos bolucompras o con plata ajena".

Lejos de ignorar las críticas, Eva decidió responder a una de las usuarias con respeto y claridad, explicando su elección: “Lo pensé porque no quería andar por la casa con el cochecito que en las ruedas le entran todos los gérmenes de la calle. Pero bueno, es válido que cada uno elija para su casa y su bebé lo que más le guste y le funcione”.

Con esa respuesta, la modelo reafirmó su postura y dejó en claro que cada familia tiene sus propias formas de prepararse para la llegada de un hijo, priorizando lo que consideran mejor para su hogar y su bebé.

eva bargiela

Así reaccionó Pampita cuando Eva Bargiela revelo que no quiere baby shower

Durante su participación como invitada especial en Los 8 escalones (El Trece), Eva Bargiela protagonizó un momento inesperado al confesarle a Pampita que no tiene ganas de celebrar el baby shower, lo que tomó por sorpresa a la conductora.

La modelo, que atraviesa su primer embarazo junto al futbolista Gianluca Simeone, se animó a hablar en el programa sobre aspectos personales de esta nueva etapa que está viviendo.

En medio del juego, Pampita recordó el evento que organizaron Camila Homs y José Sosa para revelar el sexo de su bebé: “¡Qué linda la fiesta que hicieron! Estaba emocionada, rodeada de toda la familia, amigo. Una nenita va a tener”.

A raíz de ese comentario, Pampita quiso saber si Eva había hecho algo parecido. “Ay, yo soy más clásica, no hago tantas fiestas por todo. Ahora justo tengo el dilema con mi pareja, porque él quiere hacer baby shower”, respondió Bargiela, dejando en evidencia que no le entusiasma ese tipo de encuentros.

A pesar de sus dudas, Eva reconoció que probablemente acceda por cariño: “Voy a hacer, pero te juro que lo voy a hacer por él, porque si fuese por mí… como que no”.

Con la experiencia de ser mamá de Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, Pampita no dudó en animarla con una recomendación llena de entusiasmo: “¡No, disfrutá todo! ¡No te pierdas nada! Además te traen un montón de cosas: pañales, cortaúñas, todas esas cosas que después te vienen bárbaro”.

