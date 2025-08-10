La fuerte respuesta de Eva Bargiela a las críticas por el moisés de su bebé: "Cada uno..."

Con esa respuesta, la modelo reafirmó su postura y dejó en claro que cada familia tiene sus propias formas de prepararse para la llegada de un hijo, priorizando lo que consideran mejor para su hogar y su bebé.

Durante su participación como invitada especial en Los 8 escalones (El Trece), Eva Bargiela protagonizó un momento inesperado al confesarle a Pampita que no tiene ganas de celebrar el baby shower, lo que tomó por sorpresa a la conductora.

La modelo, que atraviesa su primer embarazo junto al futbolista Gianluca Simeone, se animó a hablar en el programa sobre aspectos personales de esta nueva etapa que está viviendo.

En medio del juego, Pampita recordó el evento que organizaron Camila Homs y José Sosa para revelar el sexo de su bebé: “¡Qué linda la fiesta que hicieron! Estaba emocionada, rodeada de toda la familia, amigo. Una nenita va a tener”.

A raíz de ese comentario, Pampita quiso saber si Eva había hecho algo parecido. “Ay, yo soy más clásica, no hago tantas fiestas por todo. Ahora justo tengo el dilema con mi pareja, porque él quiere hacer baby shower”, respondió Bargiela, dejando en evidencia que no le entusiasma ese tipo de encuentros.

A pesar de sus dudas, Eva reconoció que probablemente acceda por cariño: “Voy a hacer, pero te juro que lo voy a hacer por él, porque si fuese por mí… como que no”.

Con la experiencia de ser mamá de Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, Pampita no dudó en animarla con una recomendación llena de entusiasmo: “¡No, disfrutá todo! ¡No te pierdas nada! Además te traen un montón de cosas: pañales, cortaúñas, todas esas cosas que después te vienen bárbaro”.