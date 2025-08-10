A24.com

Ángel de Brito expuso a María Fernanda Callejón con audios y una frase contundente

Ángel de Brito respondió con audios y fuertes críticas a María Fernanda Callejón tras sus dichos en un streaming.

10 ago 2025, 19:30
de brito, callejon 2

Este domingo, Ángel de Brito arremetió contra María Fernanda Callejón luego de que la actriz lanzara duras críticas sobre él durante un streaming. La tensión entre ambos se reavivó cuando Callejón se refirió al conductor de LAM con fuertes palabras, lo que motivó una contundente respuesta por parte del periodista.

A través de su cuenta de X, De Brito publicó audios de Callejón correspondientes a la época en que ella formaba parte del ciclo de espectáculos. "Así contaba Callejón como la tratamos en LAM cuando se separó del padre de su hija. Otra delirante, que trabajó en el programa y no aceptó que no servía (como en todos los programas que paneleo) y como siempre fue desagradecida, actúa así. Lo hizo con fort, con sofovich, con marixa, etc. La sal no sala, y el azúcar no endulza", escribió el conductor, sin filtro.

En los audios compartidos, se escucha a Callejón elogiando la forma de trabajar de De Brito, lo que el periodista utilizó como evidencia para exponer lo que considera una contradicción en su comportamiento. Además, agregó: "Lo muestro ahora para que entiendan lo que es trabajar con gente inestable y que no sabe cuál es su rumbo, ni en la vida, ni en la profesión. Que tengan un buen domingo".

¿Qué había dicho Callejón sobre De Brito? En el streaming, la mediática había disparado: "Es el mejor profesional, pero en la maldad. Es el número uno en el veneno y la maldad. Vas al infierno Ángel, sos un diablito mamá, y digo mamá porque es mamita y no papito".

Ricky Diotto apuntó contra María Fernanda Callejón y dejó una frase lapidaria sobre sus reclamos económicos

Ricky Diotto aseguró que está dispuesto a llegar hasta las últimas instancias legales en su disputa con María Fernanda Callejón, y reveló el conmovedor pedido que su hija Giovanna Diotto les habría hecho a ambos, con la esperanza de poner fin al conflicto que los enfrenta.

La tensión entre los exesposos comenzó en 2022, poco tiempo después de su mediática ruptura. Desde entonces, el asunto se encuentra en manos de la Justicia, que deberá resolver los múltiples puntos en discusión. Entre ellos figuran la denuncia por violencia de género que la actriz presentó en 2023, reclamos económicos que -según Diotto- son excesivos, la división de bienes y el régimen de cuota alimentaria.

"Recordemos que Fernanda Callejón denunció por violencia de género a Diotto. Un enfrentamiento muy fuerte en el cual, él dijo que no daba a abasto con todas las pretensiones económicas de ella. Dice que prioriza a su hija y que ella quiere vivir como Pampita", contó Santiago Riva Roy en El Ejército de LAM (Bondi Live).

El periodista también compartió al aire el mensaje que la hija de ambos le habría transmitido al odontólogo en una conversación íntima, y la decisión que él tomó al respecto: "Mi hija nos sentó a los dos y dijo que no quería vernos pelear más: ni en televisión, ni personalmente. Yo pienso cumplir eso, del resto se encargará la Justicia".

A pesar de las diferencias, en los últimos meses se los ha visto compartiendo más momentos juntos, lo que alimentó rumores de una posible reconciliación o, al menos, una tregua mediática. El pedido de Giovanna parece haber sido clave para que ambos bajaran el tono de sus declaraciones públicas.

Callejón y Diotto (1) (1)

     

 

