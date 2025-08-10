Ángel de Brito expuso a María Fernanda Callejón con audios y una frase contundente

Embed

Ricky Diotto apuntó contra María Fernanda Callejón y dejó una frase lapidaria sobre sus reclamos económicos

Ricky Diotto aseguró que está dispuesto a llegar hasta las últimas instancias legales en su disputa con María Fernanda Callejón, y reveló el conmovedor pedido que su hija Giovanna Diotto les habría hecho a ambos, con la esperanza de poner fin al conflicto que los enfrenta.

La tensión entre los exesposos comenzó en 2022, poco tiempo después de su mediática ruptura. Desde entonces, el asunto se encuentra en manos de la Justicia, que deberá resolver los múltiples puntos en discusión. Entre ellos figuran la denuncia por violencia de género que la actriz presentó en 2023, reclamos económicos que -según Diotto- son excesivos, la división de bienes y el régimen de cuota alimentaria.

"Recordemos que Fernanda Callejón denunció por violencia de género a Diotto. Un enfrentamiento muy fuerte en el cual, él dijo que no daba a abasto con todas las pretensiones económicas de ella. Dice que prioriza a su hija y que ella quiere vivir como Pampita", contó Santiago Riva Roy en El Ejército de LAM (Bondi Live).

El periodista también compartió al aire el mensaje que la hija de ambos le habría transmitido al odontólogo en una conversación íntima, y la decisión que él tomó al respecto: "Mi hija nos sentó a los dos y dijo que no quería vernos pelear más: ni en televisión, ni personalmente. Yo pienso cumplir eso, del resto se encargará la Justicia".

A pesar de las diferencias, en los últimos meses se los ha visto compartiendo más momentos juntos, lo que alimentó rumores de una posible reconciliación o, al menos, una tregua mediática. El pedido de Giovanna parece haber sido clave para que ambos bajaran el tono de sus declaraciones públicas.