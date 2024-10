El profundo dolor de Arturo Puig a un mes de la muerte de Selva Alemán: "La soledad no es para mí"

A su vez, recordó lo que fue una vida juntos y aseguró: “Nos llevábamos muy bien y nos divertíamos mucho juntos, más allá de que hayamos peleado y discutido, como todas las parejas. Además, ella era el centro de la familia para mis hijos, mis nietos, y siempre tenía la palabra justa para cada uno de ellos y para mí también".

“La gente me para todo el tiempo por la calle, me abraza, me da un beso, me apoya... Eso me hace muy bien. Vos tenés la familia de sangre, la del corazón, pero el público es la gran familia. Camino por la calle y me abrazan", destacó.

En ese sentido, además, reconoció: "Selva era muy querida, mucho más de lo que yo suponía. La soledad no es para mí, pero yo voy a encontrar compañía en mis amistades”.

Por otro lado, también contó que está analizando la posibilidad de mudarse a una casa más pequeña y explicó: “Todavía no sé bien dónde estoy parado. Cada día es distinto. Vivíamos en una casa muy grande y ahora me tengo que ocupar de una serie de cosas que antes hacía Selva".

El conmovedor posteo de Arturo Puig a un mes de la muerte de su esposa Selva Alemán

Cuando nada hacía pensar que algo así sucedería dado que gozaba de perfecta salud, el 3 de septiembre pasado repentinamente murió la actriz Selva Alemán a los 80 años, y el dolor de Arturo Puig por la pérdida de su compañera de toda la vida conmovió a toda la comunidad artística.

Una pareja muy querida por sus colegas del medio y apreciada por el público, estaban planeando juntos la temporada teatral veraniega en Mar del Plata, a donde llevarían su versión del clásico de Eugene O'Neill, Largo viaje de un día hacia la noche, pero la muerte sorprendió a Selva tras descompensarse y morir ese mismo martes.

Desde ese entonces, luego del último adiós a la actriz en el cementerio de la Chacarita, donde fue acompañado por un numeroso grupo de colegas del medio e incluso el productor Gustavo Yankelevich con quien estaba distanciado, poco se supo de Arturo y su inmenso dolor.

En tanto, hace unas horas, tras cumplirse el primer mes de la partida física de su pareja por más de cinco décadas, Arturo Puig recurrió a sus redes sociales para recordar a Selva con el más emotivo de los mensajes.

Así, parafraseando el título de la pieza teatral que estaban llevando adelante, Arturo compartió una postal junto a Selva sobre el escenario, precisamente durante un pasaje de la obra, y al pie escribió: "en el largo viaje siempre el amor", al que le agregó el emoji de un corazón. Y como era de esperar, en pocos minutos las cariñosas reacciones de sus amistades del medio dejaron allí sus corazones en señal apoyo al querido actor y recuerdo a su mujer.