El profundo dolor de Dominique Metzger al recordar a César Mascetti junto a su padre

"Con Mónica se conocieron trabajando en casa y yo fui medio cómplice del Gaucho, porque él quería averiguar si ella estaba en pareja y como no sabía, hicimos una cena en casa", recordó.

"Me pondré en contacto con Mónica y después viajaré a San Pedro. Siempre te agradezco las bellas noticias que das, y esta me ha impactado profundamente, porque todos sabemos que estamos en los tiempos de descuentos y es lógico que transitemos esto pero cuando le ocurre a un amigo no lo podés comprender", le dijo Metzger a su hija.

"Bueno, pá, te mando un besito porque sino no voy a poder seguir", dijo Dominique con lágrimas en los ojos.

Murió César Mascetti, a los 80 años

Este martes, a los 80 años, murió César Mascetti, uno de los grandes maestros del periodismo de la Argentina y conductor histórico del noticiero Telenoche junto a su esposa Mónica Cahen D’Anvers.

Minutos antes del mediodía, se conoció el deceso del querido periodista, producto de un cáncer de vías biliares que venía padeciendo desde hace tiempo. Su situación se había agravado en las últimas horas.

La noticia sobre la muerte de Mascetti la confirmó la Municipalidad de San Pedro, en un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del periodista.

César Mascetti, de 80 años, cursó sus estudios en Periodismo en la Universidad de La Plata. Sus inicios fueron en diario El Independiente de su localidad natal, periódico fundado por su abuelo Alejandro Mascetti en 1892, y que luego continuaría su padre, César Mascetti.

En 1965 comenzó a trabajar en el diario Clarín, en 1968 ingresó en el diario La Razón y en 1971 inició su carrera en Canal 13. Estuvo en TN desde el inicio en 1993 junto a Monica. El trabajo conjunto de la pareja Cahen D'Anvers-Mascetti en Telenoche se extendió hasta el año 2003, año en que dejaron de trabajar en Canal 13 y Todo Noticias.

El 20 de abril de 2004 comenzó a trabajar junto a su esposa en Radio Del Plata en un programa titulado Mónica y César. El programa, que iba a los mediodías de la radio, duró hasta 2015, tras la cual ambos se retiraron de la actividad periodística.