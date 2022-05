El profundo dolor de Paulo Vilouta: "Nunca uno está preparado"

Cabe destacar que el periodista viene de despedirse de Intratables, un clásico de América TV que se mantuvo en la señal durante 10 años.

Y este sábado, con profundo dolor, despidió a su madre con un emotivo posteo: "Cuando nuestro trabajo es tan público y uno pretende q la vida privada sea privada, yo creo q hay momentos q se deben compartir con todos x el cariño, la buena energía y la generosidad de tantos y tantas q me conocen o no y me llenan de amor en un día difícil como es despedir a mi mamá!, es ley de los hijos pero duele, cuesta y nunca uno está preparado..."

Luego agregó: "El jueves me whatsapeo después de intratables féliz como siempre con mis cosas, ayer me saludo 6.40am y después de la nada y x q su corazón quiso partió!..... me quedan mil cosas: valores, cariño, amor incondicional, energía y fuerza siempre!... sus mensajes con un arréglate la corbata, no discutas con un compañero, párate derecho, cuídate, y SE feliz!..."

"Nos disfrutamos y mucho, disfruto su vida y la de sus hijos y nietos! ...me enseñó a querer la vida y vivirla. Argentina a muerte, solidaria siempre, carismática, futbolera, apasionada y x sobre todo una gran MAMÁ, gracias gracias a todos x tanto cariño y disculpen no poder responder uno x uno ....los quiero", cerró Paulo Vilouta.

Intratables llegó a su fin: "Fue la tribuna y el debate permanente"

Intratables llegó a su fin por la pantalla de América TV tras diez años al aire y el jueves Paulo Vilouta y todo el equipo periodístico vivieron una emotiva despedida luego de lo que fue la salida de Alejandro Fantino, quien vuelve con Animales sueltos.

"Llegamos al final, final. Comenzamos allá lejos y hace tiempo a hacer esta linda aventura que terminó siendo, y lo remarco, una marca de esta empresa. América tiene esto, programas que son un sello, en vivo permanentemente", precisó el periodista.

"Intratables fue la tribuna y el debate permanente, por acá pasó absolutamente todo el mundo", agregó sobre el final Vilouta, histórico del programa.

"Y todos los invitados hablaron de la libertad y poder expresarse. Esta casa tiene ese modo, de trabajar con absoluta libertad para hacer un programa y un debate todos los santos días durante diez años", remarcó el conductor.