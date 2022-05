Intratables llegó a su fin: "Fue la tribuna y el debate permanente"

"Intratables fue la tribuna y el debate permanente, por acá pasó absolutamente todo el mundo", agregó sobre el final Vilouta, histórico del programa.

"Y todos los invitados hablaron de la libertad y poder expresarse. Esta casa tiene ese modo, de trabajar con absoluta libertad para hacer un programa y un debate todos los santos días durante diez años", remarcó el conductor.

La palabra de Santiago del Moro sobre Intratables

Santiago del Moro, que estuvo al frente de Intratables durante varios años, no se perdió el último envío del ciclo de debate y recordó su exitoso paso por el programa.

"Te podría hablar horas de los políticos y todo lo que pasó en el programa. Yo que vengo de la música y del espectáculo, Me daba cuenta que los políticos eran más estrellas que el resto. Pedían tal plano o tal lugar, tenían unos egos...", reconoció el animador.

Y recordó una particular anécdota: "Un día vamos un corte después de la nota en el piso y en un momento Scioli (Daniel) no está. Y me dicen por cucaracha: Scioli está en lo de Tinelli".